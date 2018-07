Les matriculacions de màster a la URJC augmenten un 15% tot i la polèmica pel cas Cifuentes

El nombre de matriculacions en màsters de la Universitat Rey Juan Carlos (URJC) ha passat de 2.848 a 3.284 el curs 2018-2019, cosa que suposa un augment del 15,3% respecte al curs passat. Segons ha informat la universitat en un comunicat, l'increment es produeix "tot just quatre mesos després dels fets que tant mal han fet al bon nom de la URJC", en una clara referència a la polèmica del màster en dret autonòmic que va cursar l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes.

Així, la nota de tall per ingressar a la URJC també ha augmentat i ha passat d'un 8,510 el curs anterior a un 8,672 el curs que ve, cosa que significa un augment d'un 1,91%. Les preinscripcions en graus universitaris també han augmentat, encara que molt poc: de 10.017 estudiants a 10.029 el curs vinent.

El centre universitari no ha facilitat les dades desagregades per màster, de manera que no se sap si els matriculats al màster de Cifuentes han pujat o no.

La polèmica es remunta a finals de març, quan 'Eldiario.es' va publicar que l'aleshores presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, va obtenir un títol de màster a la Universitat Rey Juan Carlos (URJC) amb notes falsificades. Segons les informacions, Cifuentes havia deixat dues assignatures pendents però dos anys després una funcionària va canviar els "no presentat" per "notable".

D'acord amb aquelles informacions, Cifuentes es va matricular el curs 2011-2012 al màster en dret autonòmic de la URJC, de 60 crèdits, pel qual hauria pagat 1.586,39 euros. Va aprovar totes les assignatures excepte 'El finançament de les comunitats autònomes', de tres crèdits, a la qual no es va presentar, i el treball de fi de màster (TFM), que suposava 24 crèdits. Finalment, però, les dues assignatures van aparèixer amb un notable.

El mateix diari va publicar també que el tribunal que va avaluar el treball final de màster (TFM) de Cristina Cifuentes el va puntuar amb un notable. Les tres professores que en teoria es van encarregar de posar nota al projecte de final de curs de la presidenta de Madrid no es van reunir mai per examinar-la. Ni el 2 de juliol del 2012, com figura en l'acta de la Universitat Rey Juan Carlos (URJC) que va difondre en un primer moment Cifuentes, ni cap altre dia. Segons fonts de l'Institut de Dret Públic (IDP) del centre universitari, responsable de la titulació, alguna d'aquestes professores ni tan sols ha examinat mai la dirigent del PP, ni en el TFM ni en altres assignatures.

Cifuentes, que en cap moment va arribar a ensenyar el seu treball, va acabar dimitint dels seus càrrecs, arran de la publicació d'un vídeo en què se la veia robant cremes cosmètiques en un supermercat.