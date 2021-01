Màxima alerta per l'episodi "intens" de neu previst aquest cap de setmana

Un episodi important de neu, amb ventades i mala mar. Aquesta és la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya per a les pròximes hores, i la Generalitat demana extremar les precaucions i, tant com sigui possible, no fer desplaçaments i quedar-se a casa. En previsió de les nevades, la circulació de camions de gran tonatge (a partir de 7,5 tones) quedarà restringida a partir de les 19 hores d'avui i fins a les sis del matí de dilluns.

Interior subratlla que l'episodi de mal temps s'espera "intens" i "molt generalitzat", motiu pel qual recomana evitar moure's pel risc d'incidents. "Són dies perquè tots ens quedem a casa", ha resumit en roda de premsa el conseller Miquel Sàmper, que ha cridat a no fer desplaçaments, només els "necessaris i inajornables".

La previsió meteorològica, que dibuixa un escenari especialment complicat dissabte, ha obligat a adaptar el dispositiu dels Mossos d'Esquadra, previst per controlar la mobilitat aquest cap de setmana en què el confinament municipal està vigent per motiu de la pandèmia. El portaveu del cos policial, Joan Carles Molinero, ha dit que es desplegaran punts de control estratègics a la xarxa viària per tallar carreteres abans que la neu les faci impracticables i puguin quedar-hi vehicles atrapats. En tot cas, ha recomanat evitar agafar el vehicle sempre que sigui possible.

El director del Servei Meteorològic de Catalunya, Eliseu Vilaclara, ha comparegut per explicar el "còctel" de neu, vent, pluja i mala mar que s'aproxima. Entre dissabte i diumenge nevarà a gairebé a totes les cotes i afectarà sobretot l'interior de Catalunya, amb gruixos molt importants al terç sud i a l'interior del quadrant nord-est. També es preveu un temporal marítim acompanyat de ratxes fortes de vent de component est.