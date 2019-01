Un mecanisme fa que l'obesitat provoqui resistència a la insulina, segons un estudi

Investigadors de l'Hospital Clínic-IDIBAPS i del CIBERDEM han descobert un nou mecanisme en ratolins pel qual l'obesitat provoca resistència a la insulina.

L'estudi, que publica la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)', ha revelat com els microRNA, biomolècules que permeten a les cèl·lules comprendre la informació genètica en l'ADN, pateixen canvis quan es pateix obesitat i es fan resistents a la insulina.

Segons els investigadors, aquest descobriment pot ser rellevant per avançar en un possible tractament per a la síndrome metabòlica.

La diabetis tipus 2 és una de les malalties metabòliques més comunes i es preveu que afecti un terç de la població el 2050, per la qual cosa la cap de l'equip de patogènia i prevenció de la diabetis de l'IDIBAPS, Anna Novials, ha explicat que "el futur és aconseguir bloquejar aquestes molècules perquè la malaltia no aparegui".

Els ratolins objecte de l'estudi van ser sotmesos a una dieta rica en greixos per la qual es van convertir en intolerants a la glucosa i van patir trastorns en el metabolisme dels lípids.

Els científics van veure que a l'aïllar les vesícules que secreten els teixits i que contenen les proteïnes i els lípids i introduir-les en ratolins sans, malgrat la seva bona condició física, van desenvolupar una resistència a la insulina.

La investigació ha sigut coordinada per Anna Novials, mentre que els autors són l'investigador predoctoral del grup CIBERDEM Carlos Castaño i la investigadora del grup IDIBAP/CIBERDEM Marcelina Párrizas.