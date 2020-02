Un simulador d'incendis per lluitar contra el foc en temps real

Un 60% de la superfície de Catalunya és bosc, que cada cop envaeix més les àrees de població i acumula més combustible, en gran mesura per la desaparició creixent de l'activitat ramadera i agrícola, que ajudava a mantenir els paisatges forestals i els camins rurals que faciliten l'extinció del foc i creava tallafocs naturals. A això s'hi sumen els efectes d'un canvi climàtic i un fenomen d'escalfament cada cop més visible que han convertit Catalunya en un altre punt de risc de patir un gran incendi forestal. El diagnòstic dels experts en recerca forestal, dels Bombers i de la mateixa administració és clar: cal prioritzar la prevenció i, per fer-ho, fan falta eines que ajudin a optimitzar els recursos. Amb aquest objectiu, el departament d'Agricultura, els Bombers i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) han posat en marxa un servidor que permet generar mapes canviants per identificar els punts amb més risc d'incendi en cada moment i fins i tot simular l'evolució d'un foc en cadascuna d'ells.

El servidor Previncat, que s'ha presentat aquest dijous i que ara s'enriquirà a partir d'un procés de participació pública, ja té introduïdes dades cartogràfiques, de paisatge, de models de combustible i infraestructures de prevenció i extinció d'incendis de Catalunya, així com els mapes històrics i de previsions meteorològiques. Els primers mapes que se'n desprenen mostren que les zones prioritàries d'actuació es continuen concentrant a l'extrem nord i sud del país i a la Catalunya Central. Tot i així, a diferència d'altres mapes més genèrics i que establien el risc per comarques, el nou servidor permet afinar molt més i focalitza els punts de més risc en el mapa en funció del moment i de les característiques.

De fet, la idea del sistema és que es puguin identificar ràpidament els punts concrets d'una zona que acumulen més material susceptible de cremar i analitzar com s'hi comportaria un foc per poder desplegar-hi abans una estratègia preventiva o per actuar-hi més ràpid s'hi finalment se n'acaba produint un. "¿Quan ens adonarem que son tan importants les polítiques preventives com les d'extinció d'incendis?", preguntava la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, durant la presentació de l'eina, durant la qual també ha admès que fins ara l'administració "no ha estat capaç de fer la prevenció que cal al país".

Processar la informació

"En el moment de l'extinció ja estem perdent", insistia en la mateixa línia el director general de desenvolupament rural, Oriol Anson. Segons la tècnica del CTFC Míriam Piqué, Catalunya ja disposa de "molta i molt bona" informació en matèria de gestió forestal. "Únicament calia processar-la per prendre decisions", ha assegurat. Aquest és precisament l'objectiu del nou sistema Previncat. Piqué ha advertit, però, que el mapa de prevenció no serà estable sinó "canviant", en funció de la meteorologia del moment, de les característiques exactes del territori en una data i de la gestió que ja se n'hagi fet.

Una altra de les novetats del sistema és que permet als experts d'extinció i prevenció d'incendis fer una "simulació" de com evolucionaria un gran incendi forestal en un punt concret, ha explicat un altre dels tècnics del centre, Jordi Garcia. "D'aquesta manera es pot identificar les àrees on és més eficient invertir i planificar una infraestructura de prevenció", ha afegit.