Els ecologistes denuncien el menyspreu de l’Estat en la protecció del Delta

"En el transcurs d'aquest segle es preveu que el 45% de la superfície del delta de l'Ebre quedi per sota del nivell del mar. Aquest fet es deu principalment a l'enfonsament natural de la plana deltaica (subsidència), que es veu agreujat per la retenció dels sediments als embassaments". Aquest és un dels punts d'anàlisi del projecte ADMICLIM, un projecte europeu impulsat, entre d'altres, per l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries, la Universitat de Còrdova i l'Institut Cartogràfic i Geològic. Però malgrat la contundència de les conclusions, són punts que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre –organisme estatal que gestiona la conca del riu– ignora en els seus informes. "En els documents oficials previs a la planificació hidrogràfica del cicle 2021-2027, que es van publicar al BOE a finals del gener passat, es nega la subsidència o s'ignoren els estudis sobre la regulació dels sediments", explica Susanna Abella, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. "És molt greu que l'administració tergiversi, obviï i negui les evidències científiques que fa anys que són al damunt de la taula. Negar la subsidència és una aberració i no hi ha cap científic que ho posi en dubte", afegeix Xavier Jiménez, president del GEPEC-EdC (Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans - Ecologistes de Catalunya).

Per això, aquestes i altres plataformes que treballen per a la protecció del Delta –Seo Birdlife, Ecologistes en Acció, Picampall i l'Associació de Voluntaris del Parc Natural del Delta de l'Ebre– han signat un manifest conjunt per denunciar-ho. Demanen que es tingui en compte la comunitat científica i han anunciat que els pròxims mesos emplaçaran la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) a promoure un debat públic entre l'administració i els investigadors. Mentrestant, exigeixen que el ministeri per a la Transició Ecològica aprovi una moratòria de les hectàrees de regadius previstes als plans de conca i les noves obres i embassaments.

Més coordinació i debat

Fa dues setmanes que es va presentar la Taula del Consens del Delta de l'Ebre, una estructura de coordinació impulsada, principalment, per les Comunitats de Regants i els ajuntaments. "Aquest tipus d'iniciatives són positives, però cal anar més enllà. No podem oblidar que fa 15 anys es va crear la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, que aglutina administracions, regants, pagesos, científics i representants de les diverses plataformes ecologistes. El problema és que fa tres anys que no s'ha convocat i qui l'ha de convocar és la Generalitat de Catalunya –recorda Xavier Jiménez–. És cert que la gestió de la Conca de l'Ebre recau en l'administració espanyola, però cal que la Generalitat no abandoni el territori i utilitzi les eines de què disposa per pressionar l'administració central", conclou el president del GEPEC-EdC.