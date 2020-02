Un episodi de pudor de gas sulfhídric obliga a confinar alumnes de Constantí durant mitja hora

La direcció general de Protecció Civil ha activat a dos quarts d'onze d'aquest matí el pla d'emergències Plaseqcat al municipi de Constantí (Tarragonès) per la detecció d'alts nivells de gas sulfhídric provinents de la refineria Repsol, situada al polígon nord petroquímic de Tarragona. La mesura principal ha estat el confinament de l'Institut de Constantí, que s'ha aixecat a les 10.58 un cop s'ha informat que les concentracions del producte no són tòxiques, segons els mesuraments del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat. No s'han registrat afectacions a la població, tot i que tècnics del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han atès una dona que s'havia marejat a l'IES Pont del Diable, a la zona de Sant Salvador de Tarragona.

El #SEM ha atès a una dona per mareig, que ha estat una alta in situ a l'IES Pont del Diable de #SantSalvador



En total, el #SEM ha activat 9 unitats: 7 a #LaPobladeMafumet i 2 a #SantSalvador #PLASEQCAT https://t.co/vCnFMWNEzY — SEM. Generalitat (@semgencat) February 20, 2020

L'Ajuntament de Constantí ha informat que a les 9.11 del matí s'havia detecta una forta pudor a la població. A les 10.14, segons el departament d'Interior, Medi Ambient ha enviat tècnics per mesurar la toxicitat on s'ha detectat gas sulfhídric a 694 ppb (parts per bilió) i 0,99 de fosgen. Aquestes concentracions han caigut en picat a les 10.41, segons el mateix departament de Medi Ambient.

651x366 Les instal·lacions de Repsol on s'hauria produït la fuita de sulfhídric que ha generat l'episodi de males olors no tòxiques / TJERK VAN DER MEULEN Les instal·lacions de Repsol on s'hauria produït la fuita de sulfhídric que ha generat l'episodi de males olors no tòxiques / TJERK VAN DER MEULEN

Repsol ha emès un comunicat en què ha informat que "avui a les 10.00 h, a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet, durant una operació habitual de purga d'aigua d'un tanc de cru s'ha produït un augment dels nivells de sulfhídric. Quan s'ha detectat la incidència s'ha corregit immediatament i la situació ha quedat normalitzada". En els primers minuts de l'emergència, Protecció Civil havia informat a través de Twitter que es tractaria de fosgen, però uns quaranta minuts després ha descartat aquesta informació i ha dit que es tractava d'àcid sulfhídric i benzè.

ℹ️ Una indústria del Polígon Nord en una operació de manteniment ha generat una punta d'emissió de Sulfhídric i Benzè. L'operació ja ha finalitzat. Els nivells de #qualitataire han retornat a la normalitat. #laPobladeMafumet #Constantí @emergenciescat @territoricat — Medi ambient (@mediambientcat) February 20, 2020

L'empresa s'ha afanyat a declarar: "Entenem la preocupació que pot generar un episodi d'olor d'aquest tipus, atesa la pudor característica del sulfhídric. En tot moment els valors de concentració d'aquest compost no han suposat cap risc per a la població". En la mateixa línia, la direcció de Protecció Civil ha explicat poc després de detectar-se l'episodi que els tècnics de la secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat ja estaven agafant mostres per analitzar la seva toxicitat.

L'incident ha arribat 12 hores després d'una vaga històrica al sector petroquímic de Tarragona –secundada al 100%– i d'una gran manifestació que es va viure ahir a la ciutat de Tarragona per reclamar més seguretat després de l'explosió del reactor de la planta d'òxid d'etilè de l'empresa Iqoxe, al polígon sud, que va deixar dos treballadors i un veí morts.