La meitat dels catalans seran al·lèrgics el 2050

Prop d'un milió i mig de catalans pateixen algun tipus d'al·lèrgia, el 40% provocada per la inhalació del pol·len de les plantes, i de cara al 2050 s'estima que la meitat de la població serà al·lèrgica. Els investigadors de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) pronostiquen una primavera molt carregada de pol·len per al 2019, i l’al·lergòloga de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Teresa Garriga, confirma que aquest fenomen es traduirà en més casos de patologies al·lèrgiques. La clàssica al·lèrgia no només triplicarà les visites als serveis d'urgència hospitalària dels pacients, sinó que es preveu que també multipliqui per sis la venda de diversos tractaments, com ara els antihistamínics, a les farmàcies.

Encara que l'arrencada d'any ha sigut mot seca, amb temperatures càlides i poques precipitacions, Catalunya arrossega la humitat de l'any passat. El Meteocat ja va qualificar la tardor passada com una de les més plujoses de les últimes dècades i, de fet, les pluges han facilitat que plantes d'hivern com els xiprers hagin florit en abundància i, per tant, produeixin més pol·len.

Jordina Belmonte, investigadora de la XAC i encarregada de presentar aquest dimarts les previsions dels nivells de pol·len a Catalunya per a la primavera i l'estiu, ha assenyalat que les pol·linitzacions del xiprer han superat les concentracions històriques de l'al·lergen a l'atmosfera des que se'n tenen dades, l'any 1994. D'aquí que els al·lèrgics ja experimentin els símptomes de la malaltia, però també que ho facin aquelles persones que no han tingut mai cap reacció: els debutants comencen a sensibilitzar-se i a manifestar signes com la rinoconjuntivitis o la dermatitis.

L'experta nega, però, que hi hagi un augment generalitzat de pol·len a Catalunya. "Dependrà del tipus de pol·len i de la localitat en qüestió", apunta. Per exemple, si bé a Barcelona cada vegada hi ha més pol·len d'olivera i el polsim de xifrer ha anat augmentant progressivament en les últimes dues dècades, la càrrega al·lèrgena del plàtan d'ombra –una de les famílies més plantades a les ciutats– és cada vegada més baixa. Amb tot, els pòl·lens que més afecten els pacients segueixen sent les plantes gramínies (51%), el plàtan d'ombra (38%) i el xiprer (22%).

"Les persones que habitualment tenen al·lèrgies han de prendre precaucions", ha alertat Belmonte, que sosté que l'any 2019 serà un període de grans pol·linitzacions. Una situació que només es revertiria si el clima canviés i comencés a ploure quan les flors encara segueixin obertes. "La pluja arrossegaria el pol·len a terra i minimitzaria les afectacions", subratlla la investigadora, que afegeix que un altre factor que acceleraria el procés de pol·linització i, per tant, faria que la presència dels al·lèrgens a l'aire fos més baixa, seria un augment sobtat de les temperatures.

Adeu a l'al·lèrgia estacional

Els casos de malalties al·lèrgiques s'han duplicat en els últims 15 anys i ara ja afecten prop d'un 25% de la població. S'estima que l'any 2050 la xifra augmentarà fins al 50%. L'al·lèrgia és el primer problema de salut entre els homes d'entre 15 i 44 anys i el segon entre dones joves. Els símptomes més freqüents són els esternuts, la picor als ulls i al nas i el llagrimeig. L'al·lèrgia també és la segona causa de l'asma, segons indica l'al·lergòloga de l'Hospital de la Vall d'Hebron Teresa Garriga. Una malaltia respiratòria que presenta el 12% de la població i que el 82% dels pacients que la presenten també pateixen d'al·lèrgies.

L'especialista assegura que el 40% dels casos al·lèrgics estan provocats per la inhalació del pol·len, i que la majoria dels pacients són al·lèrgics a més d'un tipus de pòl·lens. Garriga adverteix que a Catalunya hi haurà més casos d'al·lèrgies en els pròxims anys i que cada vegada seran més complexes, cosa que en dificultarà el diagnòstic. Aquestes reaccions múltiples afavoreixen que la popularment coneguda com a "al·lèrgia estacional" es converteixi en "al·lèrgia perenne", ja que els símptomes poden manifestar-se al febrer i allargar-se gairebé tot l'any, fins a les acaballes de la tardor o fins i tot l'hivern. En altres paraules, és possible que els pacients se sentin malalts tot l'any.

Si bé hi ha una predisposició genètica que exposa les persones a les al·lèrgies i les fa més vulnerables, també els factors ambientals juguen un paper clau en l'afectació. La contaminació n'és un exemple. "L'augment del diòxid de carboni actua com a fertilitzant de les plantes, i des del segle passat la xifra de CO 2 ha incrementat en un 22%", apunta Garriga.

En aquest sentit, l'al·lergòloga alerta que els casos d'al·lèrgia pediàtrica s'han disparat en els últims temps: "Ens trobem més i més infants de 2 o 3 anys que presenten els símptomes. Si la família creu que aquests nens i nenes poden ser al·lèrgics, cal fer-los un estudi al·lergològic com més aviat millor", recomana Garriga, que afegeix que esperar als cinc o sis anys de l'infant –com es creia fins ara– és contraproduent.