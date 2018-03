La meitat de les víctimes d'abusos sexuals a Catalunya són menors

L'any 2016 713 menors d'edat van ser víctimes d'abusos sexuals a Catalunya, el 64,9% dels casos denunciats. Pel que fa a les agressions sexuals -743 en total-, els nens i nenes suposen el 34,2% de les víctimes. És a dir, 254 infants. Són dades dels Mossos d'Esquadra recollides per Save the Children a l'informe 'Aquí, avui, encara', que l'ONG ha presentat aquest dilluns a Barcelona. L'estudi analitza la situació dels drets dels infants a Catalunya i aporta un decàleg de mesures per millorar-los. L'informe constata que la situació dels infants catalans és crítica: a més de constituir el gruix dels abusos sexuals denunciats, també són víctimes de la pobresa i l'abandonament.

Segons Save the Children, "els infants i adolescents pateixen en major mesura els delictes més greus i més violents". Per a l'ONG però, les dades de la policia -713 nens abusats sexualment i 254 agredits- són més petites del que apunten altres estudis. L'organització cita en el seu informe un document de l'any 2007 que provaria que el 17% de la població a Catalunya ha patit abusos durant la infància, una xifra molt superior al 2% de casos que segons Save the Children compatibilitzen les autoritats.

Pobresa i menors no acompanyats

Més enllà de les dades sobre abusos i agressions sexuals sobre menors, l'informe de Save the Children alerta de la situació de pobresa en què es troben molts menors a Catalunya, i de i la gran quantitat de nens estrangers que arriben al país sense la companyia d'un adult. En concret, l'ONG constata que un de cada quatre nens i nenes viuen en una situació de pobresa. Save the Children denuncia que "els infants pobres a Catalunya són cada vegada més pobres" i que el nombre de nens en situació de pobresa greu va augmentar un 23% entre 2013 i 2015. L'any 2016 la dada va situar-se en un 16%. Hi ha hagut, doncs, una petita millora.

540x306 Emile Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save The Children i co-autora de l'estudi, aquest dilluns durant la presentació de l'informe / SELENE PERNAS / ACN Emile Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save The Children i co-autora de l'estudi, aquest dilluns durant la presentació de l'informe / SELENE PERNAS / ACN

L'organització també acusa el govern d'invertir ben poc en protecció a la infància. Segons dades de l'Idescat i l'Eurostat recollides per Save the Children, Catalunya només inverteix el 0,8% del seu PIB en protecció social als fills i a la família, una dada molt inferior a la mitjana de la Unió Europea (2,4% del PIB) i a la d'Espanya (1,3%). Aquesta xifra, però, correspon a l'any 2014 i podria haver millorat. Tot i això, la responsable de polítiques d'infància de Save the Children, Emilie Rivas, ha insistit a remarcar que hi ha hagut un "agreujament" de la situació de pobresa en els infants i que en els últims anys s'ha produït un "retrocés" en la inversió econòmica en infància.

Finalment, l'informe 'Aquí, avui, encara' indica que l'any passat van arribar a Catalunya 1.489 menors estrangers no acompanyats (MENA). Segons dades elaborades per l'ONG en base a estadístiques de la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), la xifra representa més del doble de casos que el 2016, quan se'n van detectar 684. Les del 2017, de fet, són les dades més altes i preocupants des del 2006. "El sistema anteposa la seva condició d'estranger a la d'infant", ha criticat aquest dilluns Emilie Rivas.