Un dels membres de la Manada va intentar obtenir el passaport tres dies després de sortir en llibertat

Un dels membres de la Manada acusat de violar una jove als Sanfermines del 2016 i condemnat a nou anys de presó per abusos sexuals va intentar aconseguir el passaport dilluns passat, tres dies després d' haver sortit de la presó. Es tracta del condemnat que és agent de la Guàrdia Civil i que ha estat dos anys en presó preventiva al centre penitenciari militar d'Alcalá-Meco de Madrid.

L'Audiència de Navarra va decidir finalment deixar els membres de la Manada en llibertat amb una fiança de 6.000 euros que tots van pagar divendres passat. El tribunal els va ordenar personar-se als jutjats cada dos dies, els va retirar el passaport i els va prohibir trepitjar Madrid –on viu la víctima– i sortir de l'Estat. Tot i això el condemnat va demanar cita en una comissaria de Sevilla el primer dia laborable després de la seva sortida de la presó per fer-se el passaport.

Segons la diligència a què ha tingut accés l'agència Efe, la cap de l'equip d'expedició de l'oficina de Tablada-Sevilla li va comunicar la impossibilitat de fer el tràmit perquè tenia prohibit sortir de l'Estat. Una hora després, l'home va anar al jutjat de guàrdia de Sevilla per complir amb l'obligació de compareixences imposada per l'Audiència. Ahir també s'hi va presentar.

El guàrdia civil és l'únic dels membres de la Manada condemnat també per furt, per haver robat el mòbil de la víctima. Al seu telèfon es van trobar la majoria dels vídeos de l'agressió de Pamplona. Els cinc membres de la Manada esperen a Sevilla que es resolguin els recursos que tant les seves defenses com la fiscalia i les acusacions particular i popular van presentar. La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Navarra haurà de decidir sobre aquestes apel·lacions i s'hi podria pronunciar a partir del mes de setembre. Després encara es podria recórrer el cas al Suprem.