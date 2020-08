Les cuines dels centres educatius es mantindran obertes el curs vinent per les beques menjador

Les cuines de les escoles i els instituts es mantindran obertes el curs vinent encara que els centres hagin de tancar pel covid-19. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha explicat que no es preveu tornar a utilitzar el sistema de targetes moneder que s'ha fet durant el confinament per substituir les beques menjador. Segons Bargalló, a partir del 14 de setembre, quan ha de començar el curs 2020-21, si un centre no pot obrir per la pandèmia o un grup d'alumnes ha d'estar en quarantena, això no comportarà el tancament de la cuina. "Prioritzem fer el menjar i repartir-lo a les famílies. Només tornaríem a la solució de les targetes moneder si això no es pogués fer", ha assegurat. En una compareixença al Parlament, Bargalló ha dit que s'aplicarà el mateix als centres que no tenen cuina però funcionen amb càtering.

El conseller ha argumentat que, "si no hi ha confinament total, que no és previsible", sinó aïllaments o quarantenes, "fàcilment" es pot portar el menjar a les famílies o anar al centre a recollir-lo. Bargalló ha al·legat que així es poden mantenir els llocs de treball i que els monitors "continuaran fent falta" per al repartiment. El departament ha descartat mantenir les targetes moneder perquè "es poden perdre o fer malbé i poden no utilitzar-se correctament". Segons Bargalló, s'han produït "casos singulars" d'un ús inadequat. Malgrat això, el conseller ha defensat la gestió que s'ha fet de les beques menjador durant el confinament perquè s'han garantit els ajuts a tots els alumnes que en reben. També ha manifestat que Educació va intentar els primers dies repartir el menjar a través de la Creu Roja però que llavors era primordial el sistema sanitari.

En aquest sentit, Bargalló ha remarcat davant les crítiques de l'oposició que Catalunya, a diferència d'altres comunitats autònomes, ha donat targetes moneder als 140.000 alumnes que tenen beques menjador, encara que els ajuts no fossin per cobrir la totalitat de l'import. Tot i això, ha admès que es calcula que són uns 280.000 els alumnes que estan en situació de pobresa. "Les beques menjador no són l'eina per garantir l'alimentació i lluitar contra la pobresa infantil", ha argumentat Bargalló, que ha afegit que en queden fora els alumnes que van a centres que no tenen menjador, que no utilitzen el servei o que ja el tenen gratuït perquè van a una escola o un institut fora del seu municipi.

El conseller d'Educació ha reconegut que el departament "potser es va equivocar" quan va assumir la gestió de les targetes moneder perquè el reial decret de l'estat d'alarma permetia que ho fessin els serveis socials. El repartiment es feia a través dels consells comarcals, que el podien delegar als ajuntaments, i del Consorci d'Educació de Barcelona. Bargalló ha explicat que van donar unes 150.000 targetes moneder –perquè també poguessin arribar a alumnes que no reben beques menjador i en tenen necessitat–, de les quals 8.050 no s'han utilitzat. Segons el conseller, són casos en què no s'han localitzat famílies o corresponen a les targetes que s'han donat de més. El departament ha carregat a les targetes 40 milions, tres dels quals els ha aportat l'Estat, que equivalen al cost del menjar. L'entitat bancària que ho ha gestionat, CaixaBank, ha cobrat 360.000 euros, segons ha respost Bargalló a una pregunta de la CUP.

"Una il·legalitat", allargar les beques

El titular d'Educació ha dit que mantenen per al curs vinent la previsió de reobrir cantines als instituts, cosa que comportarà un augment dels alumnes amb dret a rebre beques menjador. Així mateix, el conseller ha afegit que el departament ha obert una línia d'ajuts per indemnitzar les AMPA i les empreses que gestionen els menjadors dels centres, perquè "ningú" ha cobrat pel servei no prestat durant el confinament. Pel que fa a l'opció d'allargar les targetes moneder a l'estiu, Bargalló ha insistit que "jurídicament no és possible" perquè les beques menjador van "lligades al curs". També ha matisat que Educació va decidir carregar a les targetes els àpats dels dies de vacances de Setmana Santa, tot i ser un període no lectiu, ja que formava part del calendari escolar. En canvi, ha reiterat que l'estiu és fora del curs.

Per això el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha defensat en la mateixa compareixença al Parlament la decisió del Govern que siguin els ajuntaments i els consells comarcals els que abonin els ajuts extraordinaris que substitueixen les beques menjador durant l'agost. El Homrani ha explicat que per garantir l'alimentació als infants i adolescents vulnerables s'han plantejat unes ajudes extraordinàries d'estiu per la pandèmia, "no com una continuïtat de les beques menjador". Ha justificat que així els ajuts poden ser més eficients: "Hi ha una part de la pobresa on no arriben les beques i per això no parlem de continuïtat, tot i que hi estan vinculats". Les beques menjador que s'han atorgat durant el curs es distribuïen segons la declaració de la renda del 2018 i ara pot haver empitjorat: "Ho volem tenir en compte", ha subratllat el conseller.

Sobre els imports que abonaran els ajuntaments i els consells comarcals pels ajuts extraordinaris durant l'agost, El Homrani ha manifestat que els serveis socials els podran recuperar justificant les despeses al Govern, que tornarà els diners a les administracions locals abans que comenci el curs vinent. Per reclamar els imports ja s'ha formalitzat la signatura entre la Generalitat amb alguns municipis de més de 20.000 habitants i consells comarcals. Els diners sortiran del fons de contingència de la despesa extraordinària derivada del covid-19. Davant l'emergència social que ha provocat la pandèmia, el conseller d'Afers Socials ha criticat que el govern espanyol hagi desatès el clam municipal, que li reclamava poder utilitzar els seus romanents per invertir-los en donar resposta a la situació actual.