Menjar fruita fora de temporada podria incrementar el risc d’engreixar-se

La investigació d’un grup de científics catalans ha provat que no és el mateix menjar taronges a l’estiu que fer-ho a l’hivern. Segons el grup de recerca en nutrigenòmica del departament de bioquímica i biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili, ingerir-les fora de temporada podria disparar el risc de patir sobrepès i obesitat en aquelles persones que habitualment tenen una dieta poc saludable. Malgrat la percepció popular ja apuntava en aquesta direcció, per primera vegada un estudi científic ho demostra: no n’hi ha prou de tenir una dieta equilibrada, hàbits com menjar cireres a la tardor o comprar raïm a l’hivern podrien tenir efectes negatius per a la salut.

Els mateixos investigadors també asseguren que menjar fruita d’altres països també podria empitjorar els quadres de sobrepès i obesitat. El motiu és que el rellotge molecular del nostre cos, un mecanisme que tenen tots els mamífers i que adapta el metabolisme de les cèl·lules a l’estació de l’any en què es troben, s’altera quan detecta que es digereixen fruites que han estat cultivades en una temporada de l’any diferent a la nostra. I aquesta alteració és la que agreujaria els desajustos metabòlics en les persones que estan habituades a una dieta amb un alt contingut de sucres i greixos.

Però ¿com reconeix el nostre rellotge molecular si mengem fruita de temporada o no? El motiu és que la fruita conté informació sobre l’àrea geogràfica on s’ha produït, les condicions de conreu utilitzades i l’estat de maduresa en què s’han collit. "I les persones tenim la capacitat evolutiva de “reconèixer” des d’un punt de vista bioquímic el contingut i la concentració d’aquests compostos fenòlics dels aliments que mengem", expliquen des del grup d’investigació. Si els compostos fenòlics de la peça de fruita i les condicions reals del nostre entorn no coincideixen és quan produeix una discrepància entre senyals bioquímics i el rellotge molecular s’altera. Però si, per contra, consumim fruites de proximitat, aquest grup de científics catalans creu que el cos s’adapta al medi de manera més harmònica i, per tant, el risc d’engreixar-se de determinades persones seria més baix.

L’estudi s’ha fet amb rates, no amb persones, i s’ha publicat a les revistes internacionals sobre nutrició humana 'Nutrients' i 'The Journal of Nutritional Biochemistry'.

Fruites que ajuden a regular la gana

Una segona recerca d’aquests investigadors de la Universitat Rovira i Virgili també demostra que menjar cireres i raïm de fora de temporada podria alterar el sistema que té el nostre cos per modular la gana. El motiu és que la leptina, l’hormona que segrega el teixit adipós i que redueix la sensació de gana quan ja hem menjat prou, envia senyals diferents al cervell en funció de l’estació de l’any en què s’ha consumit una determinada fruita.