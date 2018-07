Menys reserves als hotels de Barcelona

L'ocupació hotelera a Barcelona en els sis primers mesos del 2018 ha sigut del 78%, un 3% menys que l'any passat. El Gremi d'Hotels de Barcelona preveu que aquestes xifres tampoc repuntaran de cara a la temporada d'estiu i que se situaran al voltant del 80%. El president del gremi, Jordi Clos, ha atribuït aquesta davallada de l'ocupació turística a la ciutat a la gestió del govern d'Ada Colau i a la proliferació de pisos turístics il·legals. "Si no fem la promoció correcta i necessària, la ciutat no aconsegueix el turisme que volem, i ens hem de conformar amb aquells que la resta de destinacions no desitgen”, ha criticat.

Les dades, que s'han presentat aquest dijous, s'obtenen dels més de 450 hotels i apartaments associats al gremi i revelen que tant l'ocupació com la facturació total dels allotjaments barcelonins s'ha reduït respecte els últims quatre anys. La facturació dels hotels barcelonins per habitació disponible –'revpar'– és inferior a 105 euros, un 7,2% més baixa que durant l'exercici del 2017, i el preu mitjà de les habitacions és de 132 euros, cosa que suposa una caiguda interanual del 5%.

Els hotels de luxe han sigut els més perjudicats i els que preocupen més al gremi, ja que han vist reduïda la seva facturació total en un 10%. "Els hotels de més de quatre estrelles són el tipus de turisme que ens interessa i on volem ser competitius", ha lamentat Clos. I ha afegit que això és un símptoma de "la baixada del turisme de qualitat de la ciutat".

Imatge perjudicada

Barcelona ha perdut qualitat en el turisme, segons el Gremi d'Hotels de Barcelona. Asseguren que aquest fet es deu a l'increment d'activitats il·legals a la ciutat, com l'aparició de bosses d'apartaments il·legals que atreuen un perfil de turista de baixa qualitat i perjudiquen la imatge de la ciutat. "Són competència deslleial, perquè ofereixen habitacions a un preu baixíssim, i, a sobre, afecten la convivència entre visitants i locals", ha dit el president de l'entitat. A més, els hotelers consideren que la futura regulació de les llars compartides podria veure's com una fórmula per “legalitzar” els pisos turístics il·legals.

El representant del gremi acusa l'Ajuntament de no tenir interès a trobar una solució a activitats com el 'top manta' o els 'botellons'. Clos ha denunciat que les normatives respecte de les platges –que limiten els volum de xiringuitos, gandules i para-sols a la sorra– o de les terrasses són entrebancs per a l'activitat de la restauració en general, però molt especialment per als hotels i apartaments de Barcelona.

Un exemple d'aquesta baixada, ha assenyalat Clos, és el turisme de negocis. Encara que Barcelona lidera l'Associació de Congressos i Convencions Internacionals (ICCA) del 2017 –el rànquing internacional de congressos més important–, les visites per finalitat professional ja no representen el 50% del turisme, com passava l'any 2014. Actualment, només tres de cada deu turistes visiten Barcelona per motius laborals, mentre que les arribades per oci augmenten. "La marxa de grans empreses també ha tingut un impacte directe en les reserves, però seria injust atribuir responsabilitats únicament a la situació política", ha conclòs el president del Gremi d'Hotels de Barcelona.

Millorar la gestió municipal

L'ens de representació hotelera ha denunciat que Turisme de Barcelona els ha retallat "arbitràriament" l'import de la taxa turística en dos milions d'euros, que ha passat de sis a quatre milions. "És necessari convèncer l'opinió pública que el turisme és important i és essencial començar per l'Ajuntament, perquè deixi de desprestigiar-lo", ha criticat el gremi. Jordi Clos ha anunciat que ha pogut parlar recentment amb la nova consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i que li ha pogut adreçar les preocupacions i les necessitats del gremi. "He demanat, en nom del sector, una gestió del turisme adequada perquè Barcelona és el pulmó de Catalunya en la internacionalització del país".

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha informat, però, que l'arribada de turistes a Catalunya ha caigut un 2,4% respecte a l'any passat. El Gremi d'Hotels de Barcelona ha assegurat que la competència de la ciutat a nivell estatal, encapçalada per Màlaga i València, ha incrementat l'ocupació dels seus hotels i que també ho han fet els competidors europeus directes, és a dir, Lisboa i París.