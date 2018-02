El ‘mercat de la misèria’ s’instal·la a les Glòries

A dos quarts d’onze del matí ja fa hores que els llençols estan estesos a terra a la plaça de les Glòries. Hi ha prop de quaranta venedors i més d’un centenar de persones tafanejant entre les mantes. “Bo, bonic i barat”, crida la Mari Carmen remenant el feix de roba que té al davant. Samarretes, caçadores, texans i fins i tot algun bolso, tot rescatat de la brossa. Segons la venedora, res passa dels cinc euros, tot i que segurament ho acabarà venent per menys perquè el regateig és gairebé llei al mercat de la misèria.

De dimarts a diumenge desenes de venedors se situen a la zona de Glòries i venen objectes trobats a les escombraries per sobreviure. Ara són al costat del Museu del Disseny, però el Mohamed assegura que es passen el dia canviant de lloc: “Ve la policia i ens fa fora o ens multen. Sempre que arriben, nosaltres recollim i marxem a l’altra banda de la plaça. A mi em van multar una vegada, però com que no tinc adreça, mai em va arribar res”. Com el Mohamed, la majoria de venedors són d’origen marroquí i de mitjana edat, es coneixen entre ells i conviuen en bona relació, a tocar de llençols. Venen de tot. És un mercat que sembla infinit, sense ordre ni coherència. Cada dia canvia la mercaderia, segons què hi hagi a la brossa la nit anterior. Molts venen roba, gairebé sempre vella -camises, jaquetes, pantalons-. D’altres opten per les sabates, sovint desaparellades. Però la varietat és inabastable: mòbils, televisors, ordinadors, joies, ferralla, perfums, encenedors, joguines, estris de cuina...

Qualsevol dia entre setmana, vora les dotze del matí, pot haver-hi entre 200 i 300 persones -entre venedors i clients- en aquest mercat. El cap de setmana, però, hi ha el doble de gent. Malgrat la quantitat de persones que volta per mercat, no són gaires els que compren: “Segons el producte que venguis treus més o menys. Jo de mitjana al dia aconsegueixo entre 20 i 30 euros, però si vens mòbils, pantalles o electrònica, pots arribar a 200 o 300 euros”. La majoria dels clients hi compren per necessitat: “Soc del barri i passo per aquí cada dia. Si veig alguna cosa la compro. Aquí sí que m’ho puc permetre, allà no”, diu la Isabel assenyalant el Mercat del Encants.

Al llarg del matí van arribant més venedors, però alguns no planten el llençol a terra, sinó que fan la funció de distribuïdors: “Alguns arriben amb bosses grans de coses més bones que han trobat o que han tret d’algun lloc. Coses més bones o més noves que es poden vendre a més bon preu. Nosaltres, els venedors, els hi comprem a ells i ho revenem a la gent una mica més car”. El conegut com a mercat de la misèria també té el seu “bar ambulant”. “Fanta, Coca-cola, cafè, aigua”, criden tres persones amb carros de supermercat carregats fins al capdamunt. “El cafè el porto al termos i es manté calent tot el matí; el venc per cinquanta cèntims, la resta a euro”, explica l’Abdel, que fa un any que es dedica a això.

L’eterna batalla amb la policia

La normativa prohibeix la venda ambulant i la policia prova de fer complir la llei. Cada vegada que apareix la Guàrdia Urbana, els venedors s’escapoleixen perquè no els multin. Tot i això, la Guàrdia Urbana assegura que el problema no es pot solucionar així: “Són entre 200 i 300 persones, seria impossible multar-los a tots”. Asseguren que malgrat tot la policia fa la seva feina: “Nosaltres no hi podem fer gaire cosa, però almenys, quan arribem, que ho respectin i es moguin de lloc”.

La Guàrdia Urbana recorda que “les multes no només són per als que venen, sinó també per als que compren”. Els agents es mostren preocupats per la pràctica del mercat ambulant, però encara més per la procedència dels objectes que es venen: “Algunes coses les treuen de la brossa, però d’altres no sabem d’on surten. Sospitem que darrere d’aquests productes s’hi amaga un mercat negre”.