"No venen a la parada perquè la gent es pensa que al súper no es contagien"

És dissabte i a Martorell, com a tants altres llocs, és dia de mercat. De mercat ambulant. "Senyora, no toqui les peres. Ja les hi dono jo", l'adverteix Seyour Abdelouhab a una clienta, que de seguida li accepta el retret: "I tant, ho veig molt bé, perdona". Coses del coronavirus, que en una parada no es pugui tocar i remenar el gènere. Abdelouhab atén amb mascareta i guants i es manté a una distància prudencial dels seus dos treballadors. Més coses de coronavirus.

A diferència d'altres municipis, l'Ajuntament de Martorell ha decidit mantenir els dos mercats ambulants, tant el de dimecres, a la Vila, la part antiga de la ciutat, com el de Buenos Aires, que es fa cada dissabte i que atreu centenars de persones cada setmana. La regidoria de Comerç justifica l'obertura perquè el mercat despatxa "productes de qualitat i guarda totes les mesures de precaució". En temps anteriors al Covid-19 els amples carrers reservats per a les parades estarien a aquestes hores plens de compradors, locals i els que venen de les urbanitzacions veïnes. Res a veure amb el cuer centenar de compradors solitaris, molts d'ells amb mascareta i guants, que es mouen còmodament entre parada i parada. El confinament ha esborrat el tràfec setmanal de cotxes circulant buscant aparcament, de gent amb carros plens i grans aglomeracions.

"Els calçots són les grans víctimes dels mercats" Josep Vila Pagès

Avui només han vingut els venedors de menjar, la majoria de fruita i verdura, així que només hi ha una filera de 17 parades, amb prou espai de seguretat per a treballadors i clients, que no poden acostar-se a menys d'un metre i mig de la parada. Dos voluntaris de Protecció Civil controlen que tothom compleixi les normes bàsiques i, de moment, no han hagut d'intervenir.

"Hi ha poca gent perquè no s'ha dit prou que hi hauria mercat avui", diu una dona, sorpresa. Els venedors coincideixen que només han vingut els compradors del barri i calculen que, amb sort, les vendes els cauran un 80% respecte a un dia normal, i després que la setmana passada i en vigílies del confinament ho venguessin tot. Coses de la por col·lectiva. "He de regalar-ho tot", es lamenta Ferran Vea, un dels pocs pagesos que queden a Martorell i que venen directament el producte. La setmana passada les carxofes, la reina de la temporada, les cobrava a 3 o 4 euros i avui les ha de vendre a 1 euro dos quilos si no vol tornar-les a carregar al camió. "I la setmana vinent tot el que collim ho haurem de llençar", es queixa Vea, que subratlla que molts dels seus clients són gent gran que no han sortit i ho han encarregat als fills, que prefereixen el súper. "S'han oblidat de nosaltres", diu.

651x366 EL mercat setmanal de Martorell, gairebé sense clients, pel coronavirus i el decret d'emergència, amb l'hospital de Martorell al fons de la imatge / XAVIER BERTRAL EL mercat setmanal de Martorell, gairebé sense clients, pel coronavirus i el decret d'emergència, amb l'hospital de Martorell al fons de la imatge / XAVIER BERTRAL

A la parada del costat, Joan Pons també es queixa que la gent s'hagi abocat a buidar els supermercats i hagi tingut por de venir a la plaça, tot i que, diu, "és més segur comprar a l'aire lliure" perquè en les parades la clientela no s'acumula ni pot tocar la fruita. És el clam dels paradistes. Com la Paqui Sánchez, que comença a recollir la parada al veure que avui el calaix serà fluix. "Sembla mentida. La gent va al Mercadona pensant que allà no es contagia", diu indignada. No és el cas de Montse Anducás, una fidel del mercat, que diu que, ja que no es pot anar ni a bars ni a restaurants, es menjarà "almenys una fruita i una verdura fresca". També Núria Riu s'ha deixat caure per la plaça i assegura que té la sensació que "tot està més controlat que al súper" perquè la gent "és molt prudent".

Carlos Caño ven en una roulotte fruita seca, productes de dietètica i alguna gominola. "Avui poca cosa, i mira que Martorell és una bona plaça", s'exclama, amb una parada amb els productes tapats amb plàstics. "No havia vist mai un mercat tan buit ni en un dia de pluja", afirma Caño, que no sap si la setmana vinent hi tornarà.

Cambres frigorífiques plenes

També Seyour Abdelouhab s'està replantejant plantar la parada de fruita i verdures dissabte vinent. "Compro la fruita més cara i el poc que vendré ho faré molt barat: poc negoci", diu, malgrat tot, amb un somriure. I això que dels quatre mercats que fa setmanalment només es manté el de Martorell. "Les despeses són les mateixes: els impostos, autònoms, la cambra frigorífica, el lloguer de casa... –enumera–. I a sobre, tot el gènere que vaig comprar ahir a Mercabarna no el podré vendre", es queixa. No hi ha refrigeració que aguanti.

El producte estrella de Josep Vila és el calçot, però en temps de coronavirus, amb els restaurants tancats i les calçotades, barbacoes i dinars d'amics prohibits, el negoci ha quedat tocat i enfonsat. No n'ha venut ni un manat, acostumat a vendre, diu, 150.000 calçots cada setmana. "Digues-ho, els calçots són les grans víctimes dels mercats ", afirma a manera de comiat.