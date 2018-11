Més autobusos per reforçar el servei del tren Terrassa-Manresa que va descarrilar

Nombrosos tècnics d'Adif segueixen treballant per reparar els danys que va provocar l'esllavissada i el posterior descarrilament d'un tren a Vacarisses la setmana passada, en el qual va morir una persona i van quedar ferides més de quaranta. Ara bé, Renfe reforçarà a partir de dilluns el servei entre les estacions de Terrassa i Manresa per carretera. Ho farà amb diversos autobusos que cobriran el trajecte que està afectat per l'accident, i pel qual ara els trens han de circular amb molta precaució. El servei és temporal i, quan la zona es torni a condicionar, deixarà de funcionar.

Segons ha informat aquest diumenge la companyia Renfe, el servei complementari significarà que els dies laborables hi haurà tretze freqüències d'autocar entre les estacions de Terrassa, Sant Vicenç de Castellet i Manresa, perquè els passatgers puguin tornar a enllaçar la línia a Terrassa. El reforç es concentrarà a les hores puntes.

Les obres continuen

Malgrat que aquest dissabte van aconseguir que es restablís la circulació de trens per una via, els treballadors d'Adif continuen reconstruint el mur. Ara estan instal·lant una nova xarxa de cables ancorada amb perns, renovant la via en un tram de 400 metres i netejant les cunetes. En els pròxims dies també incorporaran un nou pal de catenària, substituiran 800 metres de cable de comunicacions addicionals i canviaran entre 6.000 i 8.000 metres de fibra òptica.