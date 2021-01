Els més grans de 70 anys són el 10% dels contagis però el 87% de les morts

“La roda està en marxa i està desbocada: amb l’augment dels contagis, creixen les hospitalitzacions, creix l’ocupació de les UCI i augmenta també la mortalitat”. El resum de la situació el fa el cap de l’UCI de l’Hospital Josep Trueta de Girona, Josep Maria Sirvent, i els números l’avalen. A conseqüència de l’increment de positius, en tres setmanes també s’han disparat un 70% el nombre de persones mortes: de 278 setmanals a 470, si es comparen els períodes que recull el portal de dades del departament de Salut. Per edats, continuen concentrant la majoria de defuncions els més grans. El 87% de les 1.767 persones que van morir entre el 18 de desembre i el 18 de gener tenien més de 70 anys (això vol dir 1.550 morts compresos en aquesta franja). En canvi, si s’analitza el nombre de positius, els més grans de 70 representen només un 10% de tots els que es contagien; el 49% es donen en persones d’entre 30 i 60 anys, segons les dades del mateix període.

Pel que fa a la resta d’indicadors de la pandèmia, aquesta setmana s’ha registrat una petita millora, tot i que les xifres continuen disparades. El nombre de casos setmanals s’ha reduït (de 25.368 a 25.075 si es compara del 5 a l’11 de gener, i del 12 al 18), la Rt també ha baixat (d’1’38 a 1’02), així com el nombre de proves que surten positives: de l’11 al 8% (vegeu gràfics). No obstant això, s’ha incrementat la incidència acumulada de 590 a 652 casos per cada 100.000 habitants.

UCIs desbordades

Ara bé, malgrat el lleuger descens d’algunes xifres, continuen incrementant-se els ingressos i l’ocupació de les UCI. A data de 21 de gener, hi ha 2.913 persones hospitalitzades per covid, que, sumades a les 8.237 d’altres patologies, superen els 10.000 llits ocupats, dels 15.000 que té el sistema sanitari català. I a les unitats de crítics els pacients covid (631) superen els que hi són per altres causes (409), per damunt del miler de llits ocupats en total.

Abans de la pandèmia a Catalunya hi havia 600 llits d’UCI, que durant la primera onada es van ampliar als 1.500, però convertint tots els hospitals en centres dedicats només al coronavirus i a les urgències. Per assegurar-se de no quedar-se sense espai, la majoria d’hospitals catalans han començat a desprogramar cirurgies no urgents i estan aplicant els plans de contingència per ampliar la capacitat d’atendre crítics, obrint noves UCI i reconvertint espais.

“Es diagnostiquen entre 4.000 i 5.000 casos diaris. Ni que es compliqui només l’1% dels casos, estem parlant de 450 ingressos diaris, és una xifra inassumible”, alerta el metge intensivista de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona David Castanyer, que reconeix que té “una sensació de col·lapse imminent”. “No sé on posarem els pacients la primera setmana de febrer si es compleixen els models predictius”, admet. En aquest sentit, el cap del servei de Medicina Intensiva de la Fundació Althaia de Manresa, Rafael Fernández, utilitza una metàfora per explicar en quin estat es troben les UCI del país: “És com si anéssim en una pastera amb 80 persones a dins i 12 més penjades dels laterals amb les mans. No anem bé, però ningú es mor per falta d’atenció”. A més, a diferència de l’octubre, aquesta vegada el creixement està sent “exponencial”, segons Sirvent, que afegeix: “A la segona onada teníem 1 o 2 ingressos al dia, ho vam controlar molt bé. Però aquesta tercera onada s’han omplert les UCI molt ràpidament”.

“S’arriba tard”

Davant d’aquestes xifres, ahir van sorgir diverses veus -com la del president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, i la de l’expresident de la Generalitat Quim Torra- que van demanar un confinament domiciliari “curt i intens”. Però tant Fernández com Castanyer i Sirvent coincideixen a afirmar que, encara que s’apliqués aquesta mateixa setmana, “arribaria tard”. “La roda va començar per les festes nadalenques, va ser un error garrafal obrir-ho tot. Perquè no has salvat l’economia i has provocat el desbordament que tenim ara. Encara que féssim un confinament, trigaríem almenys dues setmanes a notar-ho als hospitals”, recalca el cap de l’UCI del Trueta. I, des de Tarragona, el metge intensivista reconeix: “El que m’espanta i m’inquieta més és que es pugui arribar al punt que hàgim de prendre decisions difícils perquè tinguem cinc pacients que necessitin ventilació però només tinguem un respirador”, adverteix.

Madrid diu que un 9% dels contagis són de la soca britànica

Madrid ha decidit endurir les mesures arran de l’increment dels contagis per coronavirus de l’última setmana. El govern madrileny vincula l’augment a la variant britànica, que ja significa un 9% dels contagis totals. “La presència s’ha duplicat cada setmana. Han de canviar les regles del joc”, va alertar ahir el govern.

Davant d’aquest escenari, ha decidit ampliar el toc de queda de les 22 h fins a les 6 del matí, i els bars i comerços hauran de tancar a les 21 h. També s’han limitat les reunions a les cases, només amb convivents, i fora de casa, tant en espais públics com privats el límit de les trobades és de 4 persones.