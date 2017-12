Un 5% més de reserves per al pont

La “certa estabilitat” viscuda aquestes últimes setmanes a Catalunya ha provocat una reactivació de les reserves de viatges per al pont de la Puríssima. Així ho afirma l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), que assegura que les reserves per al pont del desembre han augmentat un 5% respecte al 2016. “El turisme receptiu s’està recuperant. Hi ha hagut certa intoxicació informativa, però el carrer està en pau”, explica el president d’ACAVE, Martí Sarrate, que afegeix que el turisme emissor augmentarà respecte a l’any passat.

Segons explica, els destins preferits durant el pont segueixen sent les grans ciutats, com Berlín, Londres, Praga i Roma, entre d’altres. Els destins a Espanya per al pont també segueixen en augment, entre els quals destaquen Andalusia, les Balears, les Canàries i el País Basc i el turisme de neu a les estacions d’esquí dels Pirineus i Andorra. Al seu torn, el Gremi d’Hotels de Barcelona preveu que l’ocupació als establiments de la capital catalana registri una mitjana del 45%. Es tracta d’una xifra que està quinze punts percentuals per sota de la dada que es va registrar l’any passat, quan l’ocupació mitjana als hotels de Barcelona va ser del 60%. També va donar les seves dades ahir el ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital, que preveu per a aquest pont una millora en l’ocupació hotelera respecte al 2016 a totes les comunitats autònomes, excepte a Catalunya, on assegura que s’espera un descens del 13%.