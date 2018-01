Una nena de 17 mesos mor a l'hospital Josep Trueta de Girona per una meningitis

Una nena de 17 mesos va morir la nit de dimecres a dijous a l'hospital Trueta de Girona. Fonts del departament de Salut informen que tot apunta que va patir una sèpsia meningocòccica que va evolucionar de manera fulminant però estan pendents que els resultats analítics ho confirmin.

Segons ha avançat El Punt Avui, la petita va ingressar primer a un hospital comarcal de la regió sanitària i, atesa la gravetat, la van derivar a la UCI pediàtrica del Trueta, on no va ser possible salvar-li la vida. Salut informa que s'ha fet el tractament preventiu a l'entorn proper de la menor, que en aquest cas és exclusivament familiar.

Segons informa el Canal Salut, la meningitis o malaltia meningocòccica és una malaltia infecciosa greu causada per un bacteri anomenat meningococ. Se'n produeixen casos durant tot l'any, però de manera més freqüent durant els mesos d'hivern i primavera. Generalment són casos aïllats, però poden aparèixer també com a brot (presentació de dos o més casos relacionats), sobretot en familiars convivents i escoles. En aquest cas, Salut considera que es tractaria d'un cas aïllat.



Aquesta malaltia pot presentar-se a qualsevol edat però és més freqüent en nens d'entre 1 i 5 anys.