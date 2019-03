La mesquita de Nou Barris troba la pau després d'un inici convuls

Abdelaaziz Elblout demana als curiosos que avui van a la mesquita que es treguin les sabates, abans d'endinsar-los en l'espai d'oració. Una parella de nouvinguts pregunta per una de les pissarres que pengen de la paret. "Aquests són els horaris de pregària", explica el president la Comunitat Islàmica de Nou Barris a la vintena de persones que l'escolten, i afegeix: "Pots fer-les des de casa teva, però si vens a la mesquita guanyes més punts". La resta esbossa un somriure. Quan la mesquita es va instal·lar al carrer Japó fa poc més de dos anys, la comunitat musulmana del barri va haver d'enfrontar-se a l'assetjament i les vexacions d'alguns veïns de la zona. Avui, però, celebren que la situació hagi canviat.

"Pintades, pintura, pedres a les persianes, cassolades... va ser una barbaritat", relata Lourdes Ponce, membre de l'equip de coordinació de l'entitat Xarxa 9 Barris Acull, que va participar en la mediació del conflicte. Les protestes dels veïns davant del centre religiós es van allargar més de 300 dies i la Fiscalia va acabar decretant ordres d'allunyament per tal de protegir els membres de la comunitat. "Han hagut d'aguantar grups de persones insultant-los mentre resaven, no podien ni sortir de la mesquita de la gent que s'hi agrupava", recorda Ponce. Són cinc les pancartes en contra del centre que encara pengen als balcons del carrer Japó, i mentre el centre assegura que l'ambient s'ha relaxat, hi ha alguns veïns que es mostren reticents a la seva activitat.

"Els d'aquesta escala continuen provocant-nos; els hem convidat a entrar i no volen", lamenta el president de la comunitat que també remarca que el funcionament del centre ha complert sempre amb la normativa. "Es pensaven que el carrer estaria ple de gom a gom tot el dia, però això no és veritat, tenim gent a les portes per evitar que no s'acumuli la gent al carrer". La mesquita obre les seves portes aquest dimecres com a part del cicle de visites en llocs de culte que organitza l'Espai Avinyó amb l'Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona. El José Antonio, veí del Clot de 60 anys, fa un glop del got de te de menta que li han ofert en arribar. Comenta que la visita li ha servit conèixer la comunitat: "Volen integrar-se, estar al servei de la gent i no tenir problemes".

L'espai va obrir per donar servei a la comunitat musulmana del centre de Nou Barris, un districte que comptava amb dues altres mesquites: una a la zona sud, i un altra a la nord. Des de llavors, i malgrat les intimidacions de veïns, la Comunitat Islàmica de Nou Barris funciona com a lloc de culte i de reunió. Un grup de nens i nenes seuen a sobre dels tapissos: "Aprenen àrab, la majoria neixen aquí i se'ls ha d'ensenyar", explica l'Abdelaaziz. Ara per ara, l'entitat disposa d'un lloguer que els permetrà continuar a l'espai vuit anys més, tot i que expliquen que sovint se'ls queda petit. "Hem de tancar les portes quan arribem al màxim de 90 persones, alguns es queden al carrer però no volem cometre ni un error", diu el president.