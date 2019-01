L'oceà Antàrtic podria batre un nou rècord de menys extensió de gel

La cobertura de gel que envolta la costa de l'Antàrtida, va començar a reduir-se més bruscament del que acostuma a passar cada any -a l'hemisferi sud- a partir de desembre. Enguany s'ha reduït més ràpidament del normal i encara es podria reduir més, fins al Febrer o principis de Març, que és quan s'acostuma a assolir el mínim (quan és final d'estiu a l'hemisferi sud).

Des del 25 de desembre, l'extensió de gel antàrtic ha arribat a mínims històrics, dia rere dia durant més de tres setmanes consecutives. Els registres que estan basats en satèl·lit del Centre Nacional de Dades de Neu i Gel, es remunten a 1979 i difícilment es troben dades similars.

A partir del passat dilluns 14 de gener, l'extensió va ser de 3.979 milions de quilòmetres quadrats, que es troba molt per sota del valor de 4.154 milions de quilòmetres quadrats observats en aquesta data el 2017. Encara tenim algunes setmanes per arribar als mínims del 2019 a l'estiu austral i això pot suposar que es superi el valor més baix mesurat en qualsevol època de l'any: 2.110 milions de quilòmetres quadrats, observats el 3 de març de 2016. Així ho afirma l'experta en clima polar, Cecília Bitz (Universitat de Washington).

540x306 Gràfica que mostra l'extensió de gel en l'oceà antàrtic en aquests darrers anys / Centre Nacional de Dades de Neu i Gel (NSDC) Gràfica que mostra l'extensió de gel en l'oceà antàrtic en aquests darrers anys / Centre Nacional de Dades de Neu i Gel (NSDC)

El registre de menor de superfície gelada a l'oceà antàrtic del 2015-16, es diu que va ser produït a causa de "El Niño" (sumat a l'escalfament global). Aquest fenomen natural, va ajudar a augmentar les temperatures de la superfície del mar a l'est de l'oceà Antàrtic. De la mateixa manera, és possible que la calor a través del Pacífic tropical, encara que ara no sigui per "El Niño", també pot ajudar a escalfar els mars del sud.

Segons els experts, "El Niño" s'associa amb patrons de circulació atmosfèrica que augmenten les temperatures de la superfície del mar i limiten l'expansió del gel marí a l'Antàrtida. També hi ha un escalfament a més llarg termini de les aigües del mar Sud, que podria començar a tenir més efectes sobre el gel marí. D'altre banda, s'està reflexionant sobre l'impacte potencial de la pèrdua total de gel Antàrtic, un altre tema que també podria portar conseqüències devastadores.