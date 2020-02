Aquest febrer està sent molt semblant al del 1990, gairebé sense pluja i amb molta bonança

Aquest mes de febrer està sent notícia per la bonança. De fred de rigorós hivern no n'ha fet, i de precipitacions n'hi ha hagut ben poques. Aquest segon aspecte no és gaire estrany, ja que en diversos indrets del territori el febrer és un dels mesos més eixuts de l'any. L'excepcionalitat rau, doncs, en la temperatura.

En aquests poc més de 20 dies s'ha superat la ratlla dels 20 ºC en força comarques i en més d'una ocasió. Fins i tot s'han batut alguns rècords de temperatura màxima, com ara a l'Observatori Fabra. Des del 1914 mai s'havia arribat als 22,4 ºC que es van registrar el dia 3 de febrer. L'anterior rècord era de 22,2 ºC i datava del 22 de febrer de l'any passat.

Aparentment podria semblar que no hi ha cap precedent d'un febrer amb poca sensació d'hivern, però no és així. El del 1990 va ser molt semblant al d'enguany. Hi va haver moltes jornades d'ambient primaveral. A l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, es van superar els 20 ºC en 13 ocasions (aquest any, de moment, s'hi ha arribat 10 vegades) i a Reus es va sobrepassar el llindar 8 cops, dues vegades més que ara. En el cas de l'aeroport del Prat hi ha un empat a 5, mentre que a Lleida, a Girona i a l'Observatori Fabra l'any 1990 es va arribar als 20 ºC en més ocasions que aquest febrer, fins a data d'avui. Caldrà esperar una setmana per saber del cert si el febrer d'enguany acaba superant, o no, el de fa tot just 30 anys.

651x366 Evolució de la mitjana de la temperatura màxima i mínima diària de febrer / ARA Evolució de la mitjana de la temperatura màxima i mínima diària de febrer / ARA

La falta de nevades i de fred està passant factura al món de l'esquí. Al conjunt del Pirineu català, gràcies al temporal de la segona meitat de gener, encara hi ha neu en cotes mitjanes i altes. Però el panorama no és el mateix a la resta de la serralada. El cap de setmana passat a l'estació de Luchon Superbagneres (França) es feia arribar neu amb helicòpter per poder obrir les instal·lacions.

D'altra banda, a la resta de la península Ibèrica la situació no és millor. A la Serralada Cantàbrica la majoria d'estacions d'esquí es troben tancades, i al Sistema Central no n'hi ha cap d'oberta.