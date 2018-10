Aquest octubre ja s'han recollit més de 300 l/m2 en alguns punts del sud del país

No són pocs els observatoris en els quals ja s'ha superat la precipitació mitjana anual. Des que va començar l'any, però especialment el que portem de tardor, hem anat tenint tongades de pluges més o menys generals i abundants. Això ha fet que mes rere mes la greu sequera que s'arrossegava des de feia temps s'anés esmorteint. Ara bé, encara hi havia especialment un sector del país on la manca d'aigua es feia notar: les Terres de l'Ebre.

El temporal de pluja d'aquesta setmana ha fet canviar la situació radicalment. En qüestió de dos dies, entre dijous i ahir, s'han acumulat 312 l/m2 al PN dels Ports, 266 l/m2 a Alcanar, 193 l/m2 a Mas de Barberans, 175 l/m2 als Alfacs i 169 l/m2 a Ulldecona.

L'octubre més plujós dels últims anys

Aquest mes d'octubre ja és el més plujós dels últims anys. Un dels casos que més crida l'atenció és el de l'Aeroport de Reus. Aquest mes s'han acumulat 280 l/m2, i això el converteix en el més plujós des de 1987. En el cas d'Amposta, els 187 l/m2 d'aquest mes fan que es tracti de l'octubre amb més precipitació acumulada des de l'any 2000.

Però fora de zones de muntanya, on de moment ha plogut més durant els primers dinou dies d'octubre és a Tarragona. A la zona del Complex Educatiu, on hi ha situada l'estació meteorològica del Servei Meteorològic, ja s'hi han recollit 353 l/m2.

S'ha superat la precipitació mitjana anual

No és d'estranyar que tanta pluja hagi fet que a diversos indrets del territori ja s'hagi superat la precipitació mitjana anual en aquests moments de l'any. És el cas de Cervera, l'aeroport de Girona, o l'aeroport de Reus, per posar tres exemples. A d'altres punts, falta ben poc per arribar-hi. A Amposta des de l'1 de gener s'han recollit 423 l/m2 (la mitjana és de 472 l/m2) i a Lleida, 325 l/m2 (la mitjana és de 342 l/m2).

Com que bona part d'aquestes precipitacions han estat en forma de xàfecs de distribució irregular, en algunes comarques hi ha diferències destacables en els registres de precipitació totalitzada des que va començar l'any. Aquest és el cas del Barcelonès. Mentre que a l'observatori Fabra s'han recollit 653 l/m2 (la mitjana anual és de 621 l/m2), a Zona Universitària n'han caigut 711 l/m2, i al barri del Raval, 745 l/m2.

En conjunt, i a falta d'acabar l'octubre i els mesos de novembre i desembre, aquest 2018 ja és l'any més plujós des de 2011 a Barcelona i els aeroports de Reus i de Girona, o des de 2014 a Tortosa i a Cervera.