Aquest any més de 150 persones han mort a causa de les inundacions a Europa

Pel cap baix, 152 persones han perdut la vida aquest any a Europa, al nord d'Àfrica i al Pròxim Orient a causa de les inundacions. Una dada que fa posar els pèls de punta i que es desprèn del balanç que s'ha fet des del Laboratori Europeu de Tempestes Severes (ESSL).

Si bé la majoria d'episodis que consten a la base de dades de l'ESSL s'han localitzat a Centreeuropa, ha sigut al sud del continent on hi ha hagut el nombre més elevat de situacions amb víctimes mortals. De fet, la tardor ha sigut especialment complicada al Mediterrani, en aquest sentit.

És destacable el fet que de les 36 situacions d'aiguats en les quals s'ha hagut de lamentar la pèrdua de vides humanes, com a mínim en 16 hi va haver involucrats vehicles. Precisament, el 25 d'octubre a Jordània l'aigua es va endur un autobús i hi van morir 21 persones, en l'episodi més tràgic de l'any.

Hi ha hagut dos episodis que ens han tocat de prop. Per una banda, la torrentada del Llevant de Mallorca el dia 9 d'octubre a la nit. En aquella ocasió van arribar a caure fins a 257 l/m2 a Sant Llorenç des Cardassar i 233 l/m2 a Artà en poques hores. El ràpid augment de cabal i el desbordament del torrent va provocar la mort de 13 persones.

La matinada del dia 15 del mateix mes va tocar el rebre a Occitània. Les restes del que dies enrere havia sigut l'huracà 'Leslie' van deixar més de 200 l/m2 a prop de Carcassona i el riu Aude es va desbordar. El balanç final va ser, també, de 13 víctimes mortals.