Aquest primer quadrimestre ha estat el més plujós de la sèrie de l'Observatori Fabra

Durant el primer quadrimestre d'aquest any les pluges han estat molt generoses a gairebé tot el territori. Tant és així que l'Observatori Fabra de Barcelona, amb dades des del 1914, ha registrat el més plujós de tota la sèrie. S'han arribat a sumar 412 l/m², que corresponen al 66% de la precipitació que se sol recollir en tot un any.

En molts indrets s'ha acumulat més de la meitat de la precipitació mitjana anual en aquests quatre mesos. És el cas, per exemple, de l'aeroport de Girona, on s'han mesurat 500 l/m², mentre que en un any hi solen caure 728 mm. Una cosa semblant ha passat a Lleida (197 l/m² en el que portem de 2020, amb una mitjana anual de 342 l/m²), a Tortosa (405 l/m² davant dels 508 l/m² de mitjana) i a l'aeroport del Prat (493 l/m², amb una mitjana 588 l/m² per any).

Un dels registres de pluja que criden més l'atenció són els més de 1000 l/m² que s'han recollit des que va començar l'any al Parc Natural dels Ports. Les diverses llevantades que hi ha hagut han estat les responsables de fer treballar de valent els pluviòmetres d'aquesta zona. Per altra banda, a les comarques de Girona també hi ha registres molt destacables, com per exemple els 679 l/m² del Cap de Creus, els 607 l/m² de la Vall de Bianya o els 522 l/m² d'Olot.

A l'extrem sud del Principat, l'estació del PN dels Ports (1.055 m) supera els 1.000 mm de precipitació acumulada des de l'1 de gener (31 mm avui diumenge).

Si voleu conèixer més el clima d'aquest massís:

👉 https://t.co/PmaePF6uMT #TerresdelEbre — Meteocat (@meteocat) April 19, 2020

Al conjunt del país, els mesos de gener i abril han estat els que han contribuït a assolir aquests registres. Sense anar més lluny, a l'Observatori Fabra s'han acumulat 259 l/m² aquest abril, i ja és el més plujós des que es tenen dades. L'anterior rècord era de 185 l/m² l'any 1942.

El més curiós del cas és que aquest registre tan important de pluja s'ha mesurat només un any després del primer quadrimestre més sec de la sèrie. Entre els mesos de gener i abril del 2019 només es van mesurar 59 l/m².

Aquesta dinàmica plujosa no té res a veure amb la que hi està havent uns centenars de quilòmetres més al nord. A Alemanya aquest abril ha estat el més assolellat des que es van començar a recollir dades, l'any 1951, segons el servei meteorològic alemany. A més, també ha estat el tercer més sec des del 1881. Per altra banda, hi ha punts de la meitat nord de França on s'han acumulat quantitats inferiors als 20 l/m² des de mitjans de març, com per exemple al voltant de París.