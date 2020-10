Aquest setembre la superfície glaçada de l'Àrtic ha sigut un 40% inferior a la mitjana

L'extensió de gel a l'Àrtic aquest mes de setembre ha sigut de 3,9 milions de quilòmetres quadrats, 2,7 milions de km² per sota de la mitjana del període 1981-2010 (un 40% menys), segons el Servei de Canvi Climàtic. Es tracta del segon rècord pel que fa a poc gel en un setembre des que es van iniciar les observacions amb satèl·lit l'any 1979. El rànquing l'encapçala el setembre del 2012. Aleshores la superfície glaçada va arribar a ser la meitat del que seria normal per a l'època.

Les importants anomalies positives de temperatura del mes passat, fins i tot superiors als +5 ºC, ha afavorit que hagi augmentat l'àrea sense gel a la zona marítima del nord de Sibèria. A banda, aquest ha sigut el tercer mes consecutiu amb poc o gens de gel marítim a la ruta del mar del nord, que travessa l'oceà Àrtic des de l'Atlàntic fins a l'estret de Bering, tot resseguint la costa nord d'Escandinàvia i Rússia. Tan sols a la zona central de l'Àrtic hi ha hagut condicions normals pel que fa a la concentració de gel.

651x366 Anomalia de l'extensió de gel a l'Àrtic del mes de setembre (1979-2020) / Climate Change Service Anomalia de l'extensió de gel a l'Àrtic del mes de setembre (1979-2020) / Climate Change Service

Però no tot són males notícies. Als antípodes, a l'oceà Antàrtic, l'extensió de gel ha arribat a ser de 18,7 milions de km². Es tracta d'un valor lleugerament per sobre del que marca la mitjana (un 1,8% més). Caldria recular fins a l'any 2014 per trobar una altra anomalia positiva. Aleshores hi va haver un 6,8% més del compte de superfície glaçada.

Allà on l'anomalia positiva de la concentració de gel marí ha estat més accentuada ha sigut al voltant de la península antàrtica, al sud de l'oceà Atlàntic i al sud-oest de l'oceà Índic (sud d'Austràlia). Per contra, a la resta del sector sud de l'Índic és on la concentració de gel s'ha situat per sota del que pertoca.

Aquest patró ha coincidit amb el de l'anomalia de temperatura de l'aire just al límit de l'àrea glaçada. A les zones on ha fet més fred del compte hi ha hagut més gel, i on no n'ha fet tant la concentració ha sigut inferior. En canvi, aquesta correlació inversa entre la diferència respecte a la mitjana de la temperatura i la concentració de gel no és tan clara enmig de l'extensió glaçada.