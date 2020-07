Aquest cap de setmana comença una 'lliga de meteoròlegs'

La Universitat de Reading (Regne Unit) ha organitzat un joc de predicció meteorològica, The Weather Game. Fins ahir a la tarda la inscripció estava oberta per a tothom. S'hi convida a participar des d'estudiants i professors d'universitat fins a científics, predictors i aficionats d'arreu del món.

Aquest concurs s'allargarà durant sis setmanes, fins a mitjans d'agost. L'objectiu és fer la predicció per al cap de setmana, al més ajustada possible a la realitat, per a les ciutats de Reading, Oklahoma (Estats Units) i Nanquín (Xina). A banda, també s'ha de fer per a Bolonya (Itàlia, només per a la primera setmana), Calcuta (Índia, la segona setmana), Punta Arenas (Xile, la tercera), Zanzíbar (Zanzíbar, la quarta), Melbourne (Austràlia, la cinquena) i l'Estació Amundsen-Scott (Antàrtida, la sisena).

Les instruccions del joc són clares. Cal enviar la predicció per al període comprès entre les 11 del matí de dissabte fins a les 11 del matí de dilluns el divendres anterior, abans de les nou del vespre. S'ha de dir, amb una resolució d'una dècima, la temperatura màxima i mínima, la precipitació acumulada, la ratxa màxima de vent i les hores de sol per a cadascuna de les ciutats.

Un cop acabat el cap de setmana es puntuarà l'èxit de les prediccions. La puntuació més alta la tindran aquells participants que no difereixin gens ni mica en cap de les variables pronosticades: tot un repte.

Ahir s'havia d'enviar la primera predicció. La temperatura màxima més pronosticada per a aquest cap de setmana a Reading és de 21 ºC, mentre que pel que fa a la mínima, és de 12 ºC. El 88% dels jugadors esperen que hi plogui. La majoria creu que durant els pròxims dos dies s'acumularan entre 1 i 3 l/m², tot i que hi ha un parell de concursants que esperen més de 40 l/m². Hi ha prediccions per a tots els gustos. Dilluns sortirem de dubtes.

651x366 Predicció per el primer cap de setmana de concurs per a Reading, segons els participants / Universitat de Reading Predicció per el primer cap de setmana de concurs per a Reading, segons els participants / Universitat de Reading

En acabar el concurs s'atorgaran els premis als qui hagin fet les millors prediccions, però també a qui tingui el pseudònim més original. El temps dirà qui dels 269 participants seran els guanyadors.