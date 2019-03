Aquest mes de març també serà recordat quant a temperatures màximes

Si fa una setmana aproximadament parlàvem del episodi de sequera rècord que hem registrat aquest passat hivern a molts indrets del país. Avui tanquem un mes de març en què les temperatures màximes sobretot també han estat notícia. No obstant, no hem tingut valors exageradament elevats per un mes de març excepte en algun cas concret, però en general, el que destaca és la persistència i la quantitat de dies que hem tingut amb valors elevats de temperatura màxima.

Fent un balanç territorial, començant per les comarques de ponent, veiem com en el cas de la ciutat de Lleida, la mitjana de les màximes s'ha quedat en 20,3ºC i es converteix en el valor més elevat gairebé dels últims 20 anys. Queda com a tercer lloc en el podi, darrera de l'any 2001 quan es van assolir 20,7ºC i darrera del març més càlid de la història a la ciutat de Lleida des de 1959, el 1994 amb una mitjana de les màximes de 21ºC. En aquest cas, destaca també el nombre de dies per sobre de la marca dels 20ºC: 18. Que es tradueix amb la major quantitat de dies des de com a mínim l'any 2009.

D'altre banda, a les comarques de Tarragona, aquest mes de març també són notícia les temperatures màximes. En el cas de l'aeroport de Reus, s'ha registrat el segon valor més elevat de la sèrie des de 1953, amb 19,9ºC de mitjana. L'any més càlid va ser el 2001 amb 20,4ºC.

A les comarques de Barcelona, aquest mes de març també queda en segona posició a l'Observatori Fabra quant a la mitjana de temperatures màximes ens referim. S'han assolit els 18,0ºC i hem quedat a només 1ºC del rècord de tota la sèrie des de 1914. En aquest cas, coincideix amb l'observatori de Reus el mateix any 2001, quan a l'Observatori Fabra es van registrar 19,0ºC, un grau més que enguany. En el cas de l'aeroport del Prat, l'altre observatori de referència a l'area metropolitana de Barcelona, s'ha registrat una mitjana de les màximes de 18,0ºC sent la més càlida des de 1924, quan llavors es van assolir els 18,2ºC i queda en el segon més càlid de la història.

Finalment, a les comarques gironines podriem dir que són l'excepció de Catalunya, ja que les temperatures màximes no han estat rècord en absolut. Enguany al març, s'ha registrat una mitjana de les màximes a l'aeroport de Girona (Vilobí d'Onyar) de 19,3ºC. Sense anar més lluny, aquest valor va ser superat l'any 2017 amb 19,8ºC i 2001 amb 20,1, entre d'altres casos recents.