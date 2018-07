Aquesta nit hi haurà l’eclipsi de Lluna més llarg del segle

Ja fa dies que estem parlant de l’eclipsi de Lluna que hi haurà aquesta nit. Té la particularitat que serà el més llarg que es podrà veure al llarg del segle. La fase de la totalitat durarà una hora i quaranta-dos minuts.

En el cas de Catalunya, la Lluna ja sortirà eclipsada. A partir de les 21.06 h començarà a treure el nas per l’horitzó. A partir de les 21.30 h quedarà totalment tapada i a les 22.21 h l’eclipsi arribarà al seu màxim. A partir de les 23.13 h la Lluna començarà a recuperar la claror fins a finalitzar l’eclipsi a la 1.28 h.

Per tal de poder veure la primera part, hauríeu de viatjar cap a algun país situat més a l’est, com per exemple Itàlia o Croàcia. En aquests dos casos la Lluna sortirà abans de començar l’eclipsi i, per tant, encara es veurà il·luminada. Des de Catalunya, la recomanació per poder-ne gaudir més estona és observar-lo des d’alguna zona elevada, lluny d’edificis o muntanyes que puguin obstaculitzar la visió de l’horitzó cap a l'est i el sud.

Heu de pensar que la Lluna no desapareixerà del tot, sinó que quedarà enfosquida i tenyida d’un color vermellós. D’aquest fet se’n diu popularment “Lluna de sang”. El motiu pel qual passa és que la llum del Sol que il·lumina la Lluna durant un eclipsi és aquella arriba després de travessar l’atmosfera terrestre per les vores de la Terra. Això només ho aconsegueix la llum que té una longitud d’ona més llarga, la vermella.

La previsió del temps per a aquesta nit

El temps respectarà tothom que s’animi a observar el fenomen astronòmic. Al llarg del vespre i la nit aniran creuant bandes de núvols alts i prims poc importants que no taparan la Lluna. També pot aparèixer algun núvol baix al sud del Camp de Tarragona i a la part baixa de l’Aran.

L’ambient serà molt suau, en general. Al Pirineu la temperatura se situarà entre els 18 i els 23 ºC, al Prepirineu entre 22 i 27 ºC, i a la resta del país entre 24 i 29 ºC.

Recordeu que ens podeu enviar les vostres fotografies de l'eclipsi mitjançant Twitter (@ARAmeteo) i fent servir l'etiqueta #arameteo.