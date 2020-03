Aquesta matinada torna l'horari d'estiu

L'últim dissabte de març és dels més esperats per molta gent. El motiu no és altre que el canvi d'horari. Aquesta propera matinada, a les dues, caldrà avançar una hora tots els rellotges. Així, tot i perdre una hora de cap de setmana, guanyarem una de claror a les tardes.

A Cadaqués, que és dels indrets de Catalunya on el sol es pon abans, avui se n'anirà a les 19.08 h, mentre que demà ho farà a les 20.09 h. A l'altra banda de Catalunya, a Batea, la posta de sol d'avui serà a les 19.19 h, i demà, a les 20.20 h. Ara bé, per contra, caldrà esperar a dos o tres quarts de vuit del matí per veure sortir el sol.

Pels volts de l'equinocci de primavera és quan es guanyen més minuts de claror d'un dia per l'altre, a raó d'entre dos minuts i mig i tres minuts en funció de la comarca. I encara quedaran una bona colla de setmanes fins a arribar al dia més llarg de tots, el 20 de juny, quan hi haurà al voltant de 15 hores i 15 minuts de sol.

Aquests dies de confinament, i quan els núvols ho permeten, de ben segur que molts de vosaltres aprofiteu per sortir al jardí, el balcó o la terrassa per prendre el sol, encara que sigui una estona curta. Heu de tenir en compte que a aquestes alçades de l'any, la radiació solar que ens arriba és la mateixa que a mitjans de setembre, encara que la temperatura sigui ben diferent i pugui no semblar-ho. Per tant, cal protegir-se i posar-se crema i ulleres de sol, tal com faríeu a la recta final de l'estiu.