Aquesta tarda arribaran tronades per Ponent

La matinada ha estat poc freda. La temperatura mínima ha pujat entre força, sobretot a les comarques de Girona, a la Catalunya Central i a les valls del Pirineu. A Das, la mínima d'avui ha estat de 8 ºC, dotze més que no pas ahir. De fet, les glaçades han quedat restringides a les cotes altes del Pirineu, per sobre dels 2.300 metres.

Avui tindrem un dia primaveral. La temperatura s'enfilarà ràpidament al llarg del matí i durant les hores centrals del dia sovintejaran els valors de 18 a 23 ºC, tot i que a punts del Pirineu es quedarà més curta. A més, la presència d'algun banc de boira o boirina en algunes platges al matí farà que la temperatura no pugi gaire en aquests punts.

540x306 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - Araméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - Araméteo

Malgrat l'ambient suau i agradable, caldrà estar pendents del cel. Durant el matí aniran passant bandes de núvols poc destacables, en general. De totes maneres, al vessant sud del Pirineu de Lleida el cel es mantindrà molt ennuvolat i anirà plovent de manera feble i intermitent al llarg del matí.

A partir de migdia arribaran nuvolades per l'oest que durant la tarda descarregaran xàfecs. Aniran avançant de ponent a llevant i podrà acabar plovent a la majoria de comarques. Les precipitacions més importants cauran a les comarques de Lleida, mentre que a les de Girona, a les Illes i a la Catalunya del Nord és on és menys probable que plogui, i en tot cas ho farà ben entrat el vespre i de cara a la nit. Sovint aniran acompanyades de tempesta, i localment de calamarsa, pedra petita i algunes ratxes fortes de vent. La cota de neu baixarà dels 2.400 metres als 1.800 metres, tot i que en moments de xàfec pot ser inferior. Per tant, si avui heu de passar tot el dia fora, poseu un paraigua plegable a la bossa malgrat que a primera hora del matí faci sol. Probablement us acabarà fent servei.

540x306 Precipitació prevista per avui / Model GFS - Araméteo Precipitació prevista per avui / Model GFS - Araméteo

A banda, el vent de component sud i oest bufarà amb ganes a les zones elevades del Pirineu i del prelitoral, així com a punts de les comarques de Girona. La ventada, que serà destacable fins al migdia, pot superar els 70 o 80 km/h.

Demà es mantindrà el temps insegur. Al matí hi haurà moltes estones de sol, tot i que continuarà ennuvolat i amb alguns plugims al vessant sud del Pirineu de Lleida. A la tarda creixeran nuvolades que deixaran alguna tamborinada, sobretot a les comarques de l'interior. Tot i això, a diferència d'avui, els ruixats de demà seran aïllats i no pas generals. Amb tot, es notarà una davallada clara de la temperatura. La cota de neu baixarà dels 1.800 metres de la matinada fins als 1.200 metres al final del dia.