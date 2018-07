Arbres caiguts, cotxes arrossegats i aigua brollant per les piques: brutal aiguat a Saragossa

Un impressionant aiguat sobtat va provocar problemes destacables ahir a Saragossa. La pluja va durar menys de mitja hora en la majoria dels casos, però amb aquest curt període de temps n'hi va haver prou per deixar molts cotxes atrapats per l'aigua, i per col·lapsar el clavegueram de la ciutat fins al punt que alguns veïns van veure com els hi brollava aigua de la pica o del lavabo.

L'aiguat va anar acompanyat de fortes ratxes de vent, destaca el cop de vent de 100 km/h que es va registrar al barri de Valdespartera, o el de 97 km/h que es va produir a la zona de Santa Isabel, a l'altra punta de la ciutat. La gran quantitat d'arbres caiguts fa pensar als experts de l'AEMET que hi va haver ratxes encara més fortes.

Tot i l'espectacular rebombori les quantitats de pluja acumulades no van ser excepcionals, destaquen els 29 l/m2 caiguts a Santa Isabel, o els 20 de la zona de Valdespartera. Probablement la tempesta va anar acompanyada d'un esclafit, fet que explicaria els més de 50 arbres que van caure a la ciutat segons la Televisió d'Aragó.

Durante la fuerte #tormenta producida en #Zaragoza se ha visto salir agua por los fregaderos en primeros pisos. No es habitual que esto ocurra, pero si el alcantarillado viene a tope de zonas mas altas de la ciudad, el agua puede subir por presion hidrostática por los sumideros pic.twitter.com/qrkl9Nmu4w — AEMET (@AEMET_Esp) 11 de juliol de 2018

Bastan 10 minutos para crear el caos pic.twitter.com/Q8IocGaJNX — David J.Visús (@DavidVisus) 11 de juliol de 2018