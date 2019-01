Arriben els Quadràntids, la primera pluja d'estels de l'any

La primera pluja d'estels de l'any tindrà el seu punt màxim la nit del 3 al 4 de gener. Es tracta dels anomenats Quadràntids, que enguany seran més fàcils de veure que de costum per la coincidència del pic del fenomen amb la lluna nova. Un cel més fosc farà més senzill poder arribar a veure algun dels estels.

Segons dades de l'Organització Internacional de Meteors, enguany el pic dels Quadràntids es produirà la nit de dijous a divendres cap a les tres de la matinada, de manera que la millor manera de gaudir-ne serà llevar-se ben d'hora divendres i provar sort. A diferència d'altres pluges d'estels, els Quadràntids es produeixen en una finestra de temps bastant curta, de manera que les nits anteriors i posteriors és molt menys probable poder caçar algun estel.

Els Quadràntids surten aparentment de la constel·lació del Bover, que la matinada del 4 de gener estarà ubicada lleugerament cap a l'est. Per tant, cal aprofitar les hores de nit més fosca per intentar veure algun estel, ja que la primera llum crepuscular ja ho farà bastant més difícil. Com sempre en aquests casos, no cal equipament especial, només paciència, buscar un lloc tan fosc com es pugui i si pot ser estirar-se.

L'origen de la pluja d'estels dels Quadràntids no és del tot clar. Les restes de l'asteroide 2003 EH1 podrien ser-ne el motiu. Si fos així, els estels que veuríem serien restes de pols d'una roca i no d'un cometa, com sol passar en les pluges d'estels. Podria ser, però, que l'asteroide 2003 EH1 fos el mateix objecte que el cometa C/1490 Y1 descobert fa centenars d'anys.