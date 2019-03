Arriben algunes novetats amb motiu del Dia Meteorològic Mundial

El 23 de març del 1950 es va fundar l'Organització Meteorològica Mundial (OMM, en anglès WMO), depenent de l'ONU. És per aquest motiu que avui es commemora el Dia Meteorològic Mundial. Una diada que cada any gira entorn d'un tema determinat. Aquest cop, la temàtica proposada per la OMM és "El Sol, la Terra i el temps", amb l'objectiu de remarcar la importància que té l'energia solar per a la vida a la Terra i per a la meteorologia.

Aquests últims dies s'han celebrat diversos actes del món associatiu i de les institucions, des de les Jornades Meteocat de dissabte de la setmana passada, organitzades per l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics (ACOM), fins a l'acte institucional del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) que es va celebrar ahir al Palau de Pedralbes.

L'acte d'ahir, presidit pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va girar entorn les dades obertes en el món de la meteorologia. Coincidint amb aquesta celebració, el director del Servei Meteorològic de Catalunya, Eliseu Vilaclara, va anunciar que ben aviat hi haurà disponibles per a tothom les dades de les estacions meteorològiques automàtiques. A part, va explicar que s'està treballant per facilitar l'accés a altres dades a curt termini.

Amb l'obertura de totes aquestes dades, serà possible consultar la temperatura màxima d'un dia en concret, la precipitació acumulada durant un període de temps o calcular com ha variat la temperatura al llarg dels últims anys. Una eina que serà molt útil per al conjunt de la població i, especialment, per als aficionats i professionals de la meteorologia.

I, coincidint amb aquesta diada, ahir mateix el Termcat va publicar una infografia interactiva sobre els tornados i altres remolins de vent. A la pàgina enllaçada a la piulada podeu trobar la definició de 'mànega', 'cap de fibló', 'tuba', 'vòrtex de ratxa' i 'remolí de pols'. Ara ja no hi haurà cap excusa per confondre una mànega marina, un núvol d'embut o un tornado.