El gel de l'Àrtic se situa en mínims històrics després d'un setembre amb temperatures rècord

Tot i que a casa nostra la tardor ha començat amb un fred que no havíem tingut en més d'una dècada, a escala global la temperatura del planeta continua escalant fins a valors inèdits. Aquesta setmana les dades d'extensió de gel de l'Àrtic han tornat a situar-se en mínims històrics per ser a mitjans d'octubre.

L'arribada de la tardor ha fet que la capa de gel de l'Àrtic estigui començant a recuperar extensió, però comparant les dades d'ara amb les de les últimes dècades per aquestes dates, el valor actual és el més baix mai registrat, per sota fins i tot del rècord negatiu de l'any 2012. Actualment l'extensió de gel de l'Àrtic s'estima en 5.100 milions de quilòmetres quadrats. La mitjana del període 1981-2010 en aquest moment de l'any és de més de 8.400; per tant, a hores d'ara hi ha un 40% menys de gel a l'Àrtic respecte a la mitjana de les últimes dècades.

651x366 Evolucio de l'extensió de gel a l'Àrtic / NSIDC Evolucio de l'extensió de gel a l'Àrtic / NSIDC

No és el primer cop aquest any que l'extensió de gel de l'Àrtic se situa en mínims històrics. A mitjans de juliol ja hi va estar durant algunes setmanes. El mínim anual que es produeix a mitjans de setembre aquest any va ser el segon més baix des que el 1979 es van començar a mesurar dades d'aquest estil, només per sota de l'any 2012.

Aquestes dades arriben just després que la NOAA (sigles en anglès de l'Administració Nacional dels Oceans i l'Atmosfera, dels EUA) hagi confirmat el que el Centre Europeu de Predicció ja apuntava fa alguns dies: aquest mes de setembre ha sigut el més càlid al món des que es mesuren dades. La temperatura d'aquest últim mes s'ha situat 0,97 ºC per sobre de la mitjana del segle XX, i supera per poc les dades dels anys 2015 i 2016. Els deu setembres més càlids dels últims 140 anys s'han registrat tots a partir del 2005. Segons la NOAA, a hores d'ara hi ha un 65% de possibilitats que el 2020 sigui l'any més càlid al món des que es recullen dades, i un 35% que acabi sent el segon, per darrere de l'any 2016.

A l'altre pol, la situació dels últims mesos no és ni de bon tros tan crítica. Aquest setembre el gel de l'Antàrtida s'ha situat un 1,5% per sobre de la mitjana de les últimes dècades, cosa que significa que a setembre del 2020 la superfície de gel al pol sud és la tretzena més gran des que es mesuren dades.