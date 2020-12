Avís preventiu per contaminació després del dia amb més pol·lució del 2020

Aquest dilluns la contaminació va arribar a nivells inèdits en aquest 2020 a Barcelona. La mitjana de diòxid de nitrogen va escalar fins a 62 ug/m³ d'aire, un valor que no es donava des del 17 de setembre del 2019. L'estació amb els nivells més alts de NO₂ va ser la de Gràcia-Sant Gervasi, ubicada a la plaça Gal·la Placídia, on la mitjana diària va disparar-se fins a 82 ug/m³ d'aire. Tot i així, els valors de diòxid de nitrogen no van superar el límit horari permès, com sí que va passar en algunes estacions amb el límit de partícules.

La direcció general de Qualitat Ambiental i Canvi climàtic ha activat aquest matí un avís preventiu per episodi d'alta contaminació, a causa dels elevats nivells de partícules de les últimes hores. L'avís afecta la Zona de Protecció Especial, és a dir, una àrea que engloba una quarantena de municipis al voltant de Barcelona, tot i que l'estació amb les dades més altes de partícules és Manlleu.

651x366 Evolcuió del nivell de partícules PM10 a Manlleu Evolcuió del nivell de partícules PM10 a Manlleu

Aquest dilluns quatre estacions van superar el límit permès de 50 ug/m³ d'aire, un llindar que es mesura en una mitjana de 24 hores i que es va superar a Manlleu (62), a l'Eixample de Barcelona (51) , A Montcada i Reixac (51) i Sant Vicenç dels Horts (51). Un grapat d'estacions de l'àrea metropolitana de Barcelona van quedar ben a prop de superar també el límit.

En algunes d'aquestes estacions les partícules PM10 han seguit pujant durant el matí d'avui, aquest migdia a Manlleu la mitjana de les últimes 24 hores havia escalat fins a 73 ug/m³ d'aire, i a Sant Vicenç dels Horts i a Montcada i Reixac fins a 58. Aquest matí les previsions feien pensar que avui les condicions per a la dispersió de les partícules no millorarien gaire, fet que ha provocat la declaració de l'episodi preventiu.