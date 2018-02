Avís per neu també al voltant de Barcelona de cara a dijous

La borrasca s'allunya i les grans nevades ja comencen a ser història, però la situació dels dies vinents podria acostar la neu més a prop de mar que en cap altre de les situacions que hem tingut els últims dies. L'arribada d'una bossa d'aire més fred en altura provocarà alguns ruixats entre demà a última hora i dijous, uns xàfecs que difícilment seran gaire abundants, però que podrien ser de neu fins a cotes molt baixes.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avui més avisos per neu de cara a demà i demà passat, tots per ara del nivell més baix (1 sobre 6). De cara a aquest dimecres l'avís afecta l'Alt Empordà, la Selva, Osona i la Garrotxa, on a partir del migdia i fins al vespre hi ha la possibilitat que la neu agafi a partir dels 500 metres. El Meteocat preveu, però, que la cota podria arribar a baixar fins als 400.

540x306 Avís per neu de cara a aquest dimecres / METEOCAT Avís per neu de cara a aquest dimecres / METEOCAT

De cara a dijous l'avís se centra al Baix Llobregat, als Vallesos, al Moianès, al Bages i a Osona, en aquest cas segons el Meteocat les precipitacions es produirien a la primera meitat del dia i podrien arribar a ser de neu fins als 300 metres.

540x306 Avís per neu de cara a aquest dijous / METEOCAT Avís per neu de cara a aquest dijous / METEOCAT

Probablement demà aquest avís es modifiqui segons l'evolució de la previsió. Els models de pronòstic encara diuen coses una mica diferents entre ells sobre el temps de dijous, alguns, per exemple, situen també pluja i neu en altres àmbits com el Penedès, l'Anoia o fins i tot el Camp de Tarragona. També serà molt recomanable seguir demà l'actualització de les previsions sobre la cota de neu, perquè alguns indicadors fan pensar que és més probable que la previsió canviï cap a una cota de neu més baixa que no pas més alta.