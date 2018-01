Avui som 5 milions de quilòmetres més a prop del Sol que a l'estiu

Arranquem l'any més a prop del Sol que en cap altre moment dels 365 dies. Enguany, el periheli es va produir dimecres a les 7.30 h del matí. Aquest va ser el moment del 2018 en què hem estat més a prop del Sol. El fet que l'òrbita de la Terra al voltant del sol no sigui del tot circular sinó una mica el·líptica, produeix aquesta petita diferència que té el seu moment oposat a principis de juliol, quan es produeix l'afeli.

La distància entre la Terra i el Sol canvia substancialment d'un moment a l'altre, fins a 5 milions de quilòmetres. Durant el periheli, la Terra se situa a uns 147 milions de quilòmetres del Sol, i durant l'afeli, en canvi, la separació augmenta fins als 152 milions.

Aquest no és un factor clau per definir les estacions, i el que fa que a l'estiu faci calor i a l'hivern faci fred no és la distància respecte del Sol sinó la inclinació amb què la Terra dona voltes al voltant del Sol. Per desomptat, això tampoc té res a veure amb el fet que ahir i avui hagin estat dies de molta calor per ser dies de gener; és només una simple casualitat.

De fet, el planeta globalment està més fred durant el periheli que durant afeli, pel fet que a l'hemisferi nord hi ha més superfície continental que al sud. El continent és més fàcil d'escalfar i refredar que el mar, i per això globalment el juliol és sempre el mes més càlid de l'any al planeta, i en canvi el gener, el més fred.

Tampoc els estius duren el mateix a l'hemisferi nord que a l'hemisferi sud. El planeta es mou més a poc a poc durant l'afeli que durant el periheli. L'estiu a l'hemisferi nord és entre 2 i 4 dies més llarg que l'hivern, i viceversa, i això també facilita que globalment el planeta s'escalfi més al juliol que al gener. Per exemple, enguany el nostre hivern durarà 88 dies i 23 hores, i en canvi l'estiu s'allargarà 92 dies i 19 hores, gairebé 4 dies més.

