Per primer cop en aquest hivern avui el sol ja ha sortit més d'hora que ahir

Les tardes ja s'allarguen des de principis de desembre, i en conjunt el dia és també cada cop més llarg des dels volts de Nadal, però fins avui el sol encara sortia cada dia més tard. Avui s'ha trencat aquesta tendència i a partir d'ara progressivament cada cop s'anirà fent més d'hora de dia. Els dies vinents la diferència entre l'albada d'un dia i la de l'endemà serà de només escassos segons, però cap a final de mes el sol ja sortirà cada dia al voltant d'un minut abans que el dia anterior. Mentrestant a la tarda el ritme d'allargament del dia ja és notable, aquests dies ja és de gairebé un minut per dia.

El fet que l'allargament del dia no sigui igual per un costat que per l'altre és degut al fet que, tot i que els nostres dies oficials duren sempre 24 hores, és a dir, 1.440 minuts, astronòmicament són pocs els cicles diaris que duren exactament 1.440 minuts. Això provoca una lleugera desviació que fa que el que marca el rellotge oficial no coincideixi totalment amb el que ens diria un rellotge solar. Aquesta desviació pot arribar a ser de 16 minuts en alguns moments de l'any.

Si ens acostem a l'equador, aquesta diferència entre l'albada més tardana i el solstici augmenta; a prop dels pols, en canvi, tendeix a ser menys notòria. Per exemple, a Quito, la capital de l'Equador, el sol continuarà sortint cada dia més tard al matí fins al voltant del 12 de febrer. En canvi, a Oslo, al voltant del 27 de desembre ja es va fer el canvi de tendència.