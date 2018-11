Barcelona acumula gairebé el doble de pluja que Londres aquest 2018

Fins avui aquest 2018 l'Observatori Fabra del Tibidabo ha rebut ja més de 970 l/m2 i, segons com vagi aquest divendres, aquest any podria passar ja a ser el segon més plujós en tota la història centenària de l'observatori, només per darrere dels 1.122,5 l/m2 de l'any 1971. Només aquell any es va superar la barrera dels 1.000 l/m2 en un sol any al Tibidabo, i aquest 2018 podria ser el segon. Podem anar encara més enllà, ja que fa uns anys el Meteocat va fer un treball de recuperació de dades de pluja a Barcelona des de l'any 1786. En tot aquest temps només hi ha hagut un altre any que s'hagin superat els 1.000 l/m2 a Barcelona, l'any 1901.

Sentir que a Barcelona aquest any hi ha plogut més que a Londres ens impressiona. Tenim associada la idea que a la capital anglesa la pluja hi és molt habitual, i és cert, però al cap de l'any quan se sumen els totals de precipitació de Barcelona i Londres no hi ha gaire diferència: totes dues ciutats tenen una mitjana de precipitació anual que ronda els 600 l/m2. La diferència és que a Londres hi plou molts més dies, però menys quantitat per dia. La diferència en el total anual de pluja entre una ciutat i una altra aquest any s'ha accentuat fins a nivells gairebé inèdits. Mentre que Barcelona està tenint un any molt plujós, a Londres fins avui s'hi han acumulat 525 l/m2, una precipitació molt normal.

Amb dades des del 1948 només hi ha un any en què a Barcelona hi hagi plogut més del doble que a Londres, va ser el 1996, llavors van ploure 961 l/m2 al Tibidabo i només 420 a Londres. El 1971, el 1972 i el 1959 va haver-hi una diferència similar a la que hi ha fins ara aquest 2018. Probablement us sorprendrà saber, però, que, dels últims 71 anys, 30 han sigut més plujosos a Barcelona que a Londres, més del 40%.

Tres vegades la pluja d'Estocolm

Més curiositats. Si la diferència de pluja entre Barcelona i Londres ja és forta aquest any, entre Barcelona i Estocolm és bestial. Els països nòrdics estan tenint un any excepcionalment sec. A Estocolm encara no han arribat als 300 l/m2 aquest any. Per posar-hi una mica de context us anirà bé saber que a Lleida ja n'han caigut 421, i que en un any normal a la capital de Segrià en cauen uns 340.

Tot i això, malgrat que el total acumulat de pluja sigui 3 vegades superior a Barcelona que a Estocolm, la capital sueca ha tingut més dies de pluja. De moment aquest any a Estocolm hi ha hagut 81 dies en què s'hagi acumulat com a mínim 0,5 l/m2 de pluja, a Barcelona n'hi ha hagut 77. Mai des que es recullen dades ha plogut més dies en un any a Barcelona que a Estocolm, i, de fet, mai el nombre de dies de pluja en una ciutat i l'altra havia estat tan igualat com enguany. Si no plouen 70 l/m2 abans del 31 de desembre, aquest 2018 serà l'any més sec des que es recullen dades a Estocolm.