Barcelona viu el pic de contaminació més alt des del setembre durant la nit de Cap d'Any

La nit de Cap d'Any és una nit especial, i això es nota fins i tot en la contaminació a les ciutats. Aquesta nit passada els nivells de NO2 a l'Eixample de Barcelona han escalat fins a un valor horari de 152 micrograms per metre cúbic d'aire, un fet que no passava en aquest punt des del 3 d'agost. A l'estació ubicada a Gràcia sí que s'havien superat els 150 ug/m3 en dues ocasions els divendres 21 i 28 de setembre a la tarda.

Aquesta nit el pic s'ha produït justament en el tram horari entre les dotze i la una de la nit, moment en què segurament molta gent es desplaçava després de sopar o després de viure les campanades. Tot i ser el pic puntual més alt dels últims mesos, no es tracta d'una dada que se situï fora del permès: cal recordar que el límit horari per diòxid de nitrogen se situa en els 200 micrograms per metre cúbic d'aire.

En un dia normal el pic de contaminació a Barcelona es produeix a primera hora o a mig matí, coincidint amb les hores de més trànsit. També a mitja tarda és habitual que hi hagi pics de contaminació, però lògicament no passada la mitjanit.

Que aquesta dada sigui la més alta dels últims mesos es deu en part també al fet que aquest any la pluja i els canvis de temps constants hagin fet que els nivells de contaminació hagin sigut més baixos que els últims anys. Encara no hi ha dades oficials ni definitives de balanç d'aquest 2018, però que no hi hagi hagut cap superació de 150 micrograms d'NO2 a Barcelona en últims cinc mesos és un fet gens habitual en la dinàmica dels últims anys. Des de just abans de Nadal l'anticicló ha propiciat un temps més estancat, però la baixada de trànsit coincidint amb les festes de Nadal ha evitat que aquest factor es noti molt a Barcelona.

Barcelona no és l'única ciutat que ha tingut un pic de contaminació destacable per Cap d'Any. A Girona ahir a la tarda el nivell d'NO2 va arribar fins als 111 micrograms per metre cúbic d'aire a l'estació que hi ha ubicada al carrer Barcelona, a l'Escola de Música. En aquest cas, el pic es va produir al voltant de les set de la tarda i no pas a mitjanit. Des de l'1 de juny només hi ha hagut dos dies en què els nivells d'NO2 hagin superat aquest valor a Girona: el 24 d'octubre i el 24 de desembre, sempre a la tarda. El primer pic correspon probablement al moviment relacionat amb les Fires de Sant Narcís. En altres ciutats les estacions de contaminació no han detectat tan clarament el canvi d'any.