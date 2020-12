Barcelona no serà finalment la nova seu del Centre Europeu de Predicció

Barcelona no serà la tercera seu del Centre Europeu de Predicció (ECMWF). Aquest matí el consell d'aquest organisme ha escollit la ciutat alemanya de Bonn per acollir aquest nou espai d'entre les deu ciutats que hi aspiraven. Barcelona comptava entre les favorites, ja que havia quedat primera a la fase tècnica. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat en una piulada: “Només unes dècimes ens han separat de Bonn per acollir l'ECMWF”. Un dels punts forts de la candidatura de Barcelona era la presència a la ciutat del Barcelona Supercomputing Center, que actualment ja treballa en diversos projectes de l'ECMWF.

L'ECMWF és un dels centres meteorològics més importants del món i és el responsable de fer córrer el model europeu de predicció, reconegut per la comunitat meteorològica com el més fiable a escala global. L'ECMWF també acull el programa d'observació de la Terra Copernicus, destinat sobretot a la investigació del canvi climàtic.

En una nota de premsa el Centre Europeu de Predicció assegura que la nova seu que s'obrirà a Bonn dotarà l'ECMWF d'una “molt favorable posició central a Europa”. L'organisme s'ha vist empès a buscar una nova seu a causa del Brexit, ja que moltes de les seves activitats, com ara el programa Copernicus, tenen vincles estrets amb la Unió Europea.

Només els serveis meteorològics dels estats membres de la Unió Europea formen part del Centre Europeu. Així, per exemple, l'Agència Estatal de Meteorologia n'és membre de ple dret, mentre que el Meteocat té vetat gaudir d'alguns privilegis de formar-ne part. Bonn s'afegirà així a Reading i a Bolonya, que actualment ja són seus de l'ECMWF.