El 2017 ha estat el cinquè any més càlid des del 1780 a Barcelona

La secció de climatologia del Meteocat ha avançat avui algunes dades sobre com ha estat el 2017 a Barcelona. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, des del 1780 només hi ha hagut quatre anys més càlids que el 2017 a Barcelona: tan sols el 2003, el 2006, el 2015 i el 2016 han superat la temperatura mitjana registrada aquest any, i com sempre destaquem en aquest tipus de dades, cal fixar-se que tots pertanyen al segle XXI i que n'hi ha dos que són precisament els dos anys precedents.

L'anomalia de temperatura d'enguany respecte a la mitjana de tots aquests anys és de 1,5 ºC, i tal com ha puntualitzat a Twitter el cap de climatologia del Meteocat, Marc Prohom, suposa una anomalia d'1,8 ºC si es compara amb la temperatura habitual a finals del segle XVIII.

D'aquestes dades sobre Barcelona també destaca la pluja. Tot i que el 2017 no ha estat un any excepcionalment sec a la ciutat, sí que ha estat el tercer consecutiu amb menys pluja de la normal. Dels 17 anys del segle XXI només quatre han tingut més pluja de la normal. El 2017 la pluja es va quedar en 518 l/m² a Barcelona, més de la meitat del quals van caure en només dos mesos: març i octubre.

La sèrie de dades de pluja i temperatura de Barcelona ha estat recuperada pel Servei Meteorològic de Catalunya els darrers anys, i per la seva longitud i continuïtat és una de les millors del sud d'Europa. Qui la va iniciar a finals del segle XVIII va ser un metge, Francesc Salvà, i el seu testimoni el van recollir també dos metges més: Pere Vieta i Joan Ramon Campaner.