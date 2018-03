Barcelona ha tingut el primer hivern plujós des del 2010

El mes de febrer ha evitat que aquest fos el novè hivern consecutiu sec a la ciutat de Barcelona. Tancada ja l'estació des del punt de vist meteorològic -mesos de desembre, gener i febrer sencers-, aquest hivern ha plogut un 23% més de la mitjana a la ciutat, segons dades del Meteocat que ha avançat a Twitter el seu cap de climatologia, Marc Prohom.

És el primer cop des de l'hivern 2009-2010 que plou per sobre de la mitjana a Barcelona, un fet que s'ha aconseguit gràcies a un canvi de tendència en la circulació atmosfèrica a partir de finals de gener. Fins al 25 de gener només s'havien acumulat 17 l/m2 a l'Observatori Fabra del Tibidabo, però en els poc més de 30 dies restants fins a final de febrer n'han caigut 153 més, per sumar-ne un total de 170. Aquest febrer han plogut 103,3 l/m2 a Barcelona: ha sigut el segon mes de l'any més plujós des del 2004.

Una altra sèrie de referència a Catalunya és la de l'Observatori de l'Ebre, on les coses no han anat tan bé. Si bé gran part de Catalunya s'ha vist beneficiada per les pluges i nevades del febrer, a l'Ebre les coses han continuat pel mal camí. Desembre, gener i febrer han acumulat només la meitat de la pluja que sol caure a l'Observatori de l'Ebre, ubicat a Roquetes. Les Terres de l'Ebre són, amb diferència, la zona que proporcionalment més acusa la sequera.

Dos hiverns climàticament oposats si comparem la temperatura i la precipitació als observatoris Fabra i de l'Ebre. Al primer hivern normal i humit, al segon càlid i eixut. Més a: https://t.co/ETCdGZlsr0 @obsebre @RACABarcelona #meteocat pic.twitter.com/X8a2DmXXHN — Meteocat (@meteocat) 6 de març de 2018

Pel que fa a la temperatura també en aquest aspecte hi ha hagut grans diferències entre Barcelona i Tortosa: al Tibidabo l'hivern s'ha ajustat gairebé exactament a la mitjana climàtica, mentre que a l'Ebre la mitjana de desembre, gener i febrer s'ha situat 1,4º per sobre de la mitjana climàtica 1905-2018. A Tortosa no hi ha un hivern més fred del normal des del 2009-2010.