Boscos més densos i a més altitud: els resultats del nou mapa de cobertes del sòl de l'ICGC

Coincidint amb el Dia Mundial del Sòl, que es va celebrar tot just ahir dissabte 5 de desembre, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha fet públic el nou mapa de cobertes del sòl de Catalunya. El que s'ha fet ha sigut actualitzar el de les cobertes del sòl de l'any 2009 a partir de les ortofotos (imatges de la superfície de preses des d'un avió) de l'ICGC de l'any 2018.

Així, el nou mapa permet detectar els canvis que hi ha hagut en l'ús del sòl al territori al llarg d'aquest període de nou anys. Alguns d'aquests han estat produïts directament per l'activitat humana, com per exemple l'ampliació de polígons industrials o la construcció de carreteres, però d'altres tenen relació, per exemple, amb el canvi climàtic.

D'una banda, s'ha observat que els boscos s'han fet més densos fruit, probablement, d'una falta de gestió forestal. Aquest fet no només comporta una pèrdua de biodiversitat, sinó que, a més, genera un escenari encara més favorable per als incendis forestals.

Segons l'ICGC, s'ha pogut veure com els boscos cada cop arriben a més altitud i com les espècies d'arbres han anat pujant a zones una mica més altes. Això pot tenir una relació directa amb l'augment de la temperatura que s'ha estat observant durant les últimes dècades a causa de l'escalfament global.

També hi ha hagut canvis en els usos del sòl agrícola. S'ha detectat conreu de vinya on abans no n'hi havia a causa de l'altitud. A més, el mapa també mostra que hi ha hagut una evolució cap a una major superfície de conreus de regadiu.

Pel que fa a les zones urbanes, s'ha vist que ha crescut la zona urbanitzada de les perifèries de pobles i ciutats. També s'hi ha pogut detectar la construcció de noves infraestructures, com per exemple canals de rec.

651x366 Ortofotos (a dalt) i mapa de cobertes del sòl (a baix) dels anys 2009 i 2018, on es pot observar una zona en transformació urbana a Lloret de Mar / ICGC Ortofotos (a dalt) i mapa de cobertes del sòl (a baix) dels anys 2009 i 2018, on es pot observar una zona en transformació urbana a Lloret de Mar / ICGC

L'ús d'aquestes dades va més enllà de poder avaluar quina és la situació actual o analitzar els danys causats per fenòmens naturals com esllavissades, incendis forestals i ventades. En funció dels canvis observats es pot analitzar si les polítiques que s'han aplicat per als diversos àmbits de gestió del territori han sigut efectives o no.