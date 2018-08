Calendari astronòmic de l'agost: els Perseids i més fenòmens que no us podeu perdre

Les Llàgrimes de Sant Llorenç

Si l'eclipsi total de Lluna va ser l'esdeveniment astronòmic més mediàtic del juliol, el de l'agost serà, probablement, la pluja d'estels dels Perseids.

El fenomen, un clàssic dels estius a l'aire lliure, enguany tindrà l'al·licient que, si els núvols no fan la guitza, es podrà contemplar amb més nitidesa que altres anys a causa de l'absència de la lluminositat associada a la Lluna.

Cada any, pels volts de Sant Llorenç, la Terra, en el seu moviment de translació al voltant del Sol, creua per l'espai on va passar el cometa 109P/ Swift-Tuttle. Les restes de pols i petites partícules que el nostre planeta troba quan passa per la seva antiga òrbita es desintegren en contacte amb l'atmosfera terrestre i emeten luminescència.

Cal recordar que aquesta pluja de meteors no és exclusiva dels volts de Sant Llorenç i que ja fa dies que es produeix. En realitat es fa visible sobretot entre finals de juliol i finals d'agost, però la nit de màxima activitat correspondrà a la del diumenge 12 al dilluns 13 d'agost.

La proximitat amb la lluna nova, l'11 d'agost, farà que aquest any el nostre satèl·lit no atenuï la llum dels estels fugaços. La Lluna, prima i aparentment inexistent, es pondrà diumenge a les 21.53 h i no sortirà fins dilluns a les 9.12 h. El cel, per tant, serà totalment fosc. Caldrà, això sí, buscar zones allunyades de viles i ciutats, on la contaminació lumínica sigui mínima.

Planetes visibles a ull nu

Aquest és un estiu especialment prolífic pel que fa a la presència de planetes brillants i visibles a simple vista. Al llarg del mes d'agost podrem continuar gaudint d'aquest espectacle nocturn.

Tan bon punt es pon el sol podem veure brillar amb energia Venus, mirant cap a l'oest i baix a l'horitzó. La seva presència s'anirà escurçant al llarg del mes d'agost, i a mitjans de mes el podrem veure només durant una hora abans no es pongui.

Continuant cap al sud-oest podem localitzar fàcilment Júpiter. El dia 17 d'agost el veurem a tocar de la Lluna en fase creixent. Cap al sud, tan bon punt es fa fosc, podem contemplar Saturn. Entre Júpiter i Saturn tampoc no costa gaire localitzar l'estel Antares, fàcilment identificable perquè fa pampallugues, una característica diferencial entre estels i planetes.

Seguint cap al sud-est, quan es pon el sol, emergeix Mart, el planeta vermell. La seva tonalitat rogenca el fa inconfusible i aquest estiu es veu més gran i brillant gràcies a la seva proximitat a la Terra. Des de l'any 2003 que la Terra i Mart no s'acostaven tant.

El triangle de l'estiu i l'Óssa Major

Un altre element típic de l'agost és el triangle d'estiu. Es tracta de la composició de tres estels molt brillants: Altair (al sud), Deneb (a l'est) i Vega (al vèrtex oest). Es pot observar a primera hora de la nit, poc després de la posta de sol, just a sobre del nostre cap, és a dir, al zenit.

L'Óssa Major és una constel·lació boreal, formada per un conjunt de set estrelles que configuren el que popularment coneixem com el Carro Gran. La seva cua fa una corba que ens assenyala l'estrella Artur, el Guardià de l'Óssa.

Sense perdre de vista l'Óssa Major és fàcil localitzar l'estrella polar, que assenyala el nord i que podem contemplar tot l'any a la mateixa posició.

540x306 El Triangle de l'Estiu / STELLARIUM El Triangle de l'Estiu / STELLARIUM

La Lluna de l'agost

La Lluna actualment està en quart minvant. El dia 11 d'agost hi haurà lluna nova, el 18 d'agost estarà en quart creixent i assolirà la plenitud el dia 26 d'agost a les 13.56 h.

El pròxim eclipsi total de Lluna es podrà contemplar el 21 de gener del 2019. Començarà a les 3.36 h de la nit i arribarà a la màxima ocultació a les 6.12 h de la matinada.

Durada del dia

Els dies es van escurçant. Actualment s'escurcen a un ritme aproximat de 2 minuts cada dia. El sol treu el nas aquests dies uns deu minuts abans de les set del matí, i es pon pels volts de les nou del vespre.

El darrer dia del mes d'agost el sol sortirà per l'horitzó a les 7.16 h i es pondrà a les 20.26 h. La durada total del dia serà de 13 hores i 10 minuts, exactament 2 hores menys que el dia que vam entrar a l'estiu astronòmic.