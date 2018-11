Calendari astronòmic de novembre: fenòmens astronòmics molt vistosos a simple vista

Les Tàurides

Són una petita pluja de meteors de llarga durada que produeixen tot just 5-10 meteors per hora. Neix de dos fluxes separats. El primer és produït pels grans de pols que va deixar "Asteroid 2004 TG10" i la segona seqüència és produïda per enderrocs deixats pel cometa "2P Encke".

A partir d'aques proper dilluns dia 5, començarà la pluja i s'allargarà fins la nit de dimarts a dimecres, dia 7 i ja serà més visible a Catalunya. Degut a la meteorologia desfavorable, demà no crèiem que es pugui gaudir d'aquesta pluja d'estels, però si que ho podrem fer les properes nits que la nuvolositat ja serà menys abundant o fins i tot, nul.la.

La pluja de Tàurides té lloc des del 7 de setembre fins al 10 de desembre, però enguany, arriba al seu punt màxim la nit del 5 al 6 de novembre. La lluna creixent deixarà el cel fosc per a una bona observació, sobretot just després de la mitjanit. Els meteors irradiaran des de la constel·lació de Taure, però poden aparèixer en qualsevol part del cel.

Mercuri

El dia 6 de novembre també destaca un altre fenomen astronòmic destacable. El planeta Mercuri arriba a la major elongació oriental de 23.3 graus del Sol. Aquest és el millor moment per veure Mercuri, ja que estarà en el seu punt més alt per sobre de l'horitzó durant la nit. A més, el dia següent, el 7 de novembre, hi haurà lluna nova, per tant, es podrà veure a la perfecció si la meteorologia no ho impedeix.

Leònides

Són una pluja d'estrelles mitjana, que produeix fins a 15 meteors/ hora en el seu punt màxim. Aquesta pluja és única ja que té un pic ciclònic cada 33 anys, en què es poden veure centenars de meteors per hora. L'últim d'aquests pics es va donar l'any 2001. Les Leònides són produïdes pels grans de pols que va deixar el cometa "Tempel-Tuttle", que va ser descobert a l'any 1865.

La pluja pot observar-se del 6 al 30 de novembre però els millors dies seran del 17 al 18 de novembre. El cel estarà bastant fosc, per tant, si la meteorologia ho permet, podria ser un bon espectacle de matinada. Els meteors irradiaran des de la constel·lació de Leo, però poden aparèixer en qualsevol part del cel.

Lluna plena

540x306 Lluna plena del passat Octubre entre núvols, a Vidreres / JAUME MOS Lluna plena del passat Octubre entre núvols, a Vidreres / JAUME MOS

El 23 de novembre es donarà la lluna plena, a les 06:40h hora local. Aquesta lluna plena era coneguda per les primeres tribus natives americanes com "Full Beaver Moon o lluna del castor", per ser l'època de l'any que es colocaven les trampes pels castors abans que els pantans i els rius es congelessin.