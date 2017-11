Calendari astronòmic del novembre: els fenòmens que no us heu de perdre

La lluna de novembre

Avui, a les 6.23 h de la matinada la lluna ha estat 100% plena. Això vol dir que aquest vespre podrem tornar a gaudir de la visió del disc lunar pràcticament il·luminat del tot. Si els núvols ho permeten, la veurem sortir per l'horitzó de llevant a les 18.34 h. Ens acompanyarà fins diumenge a les 8.34 h del matí.

La lluna es trobarà en quart minvant el dia 10 de novembre i hi haurà lluna nova el dia 18. A les acaballes del mes tornarem a contemplar la lluna en fase creixent: el dia 26 es trobarà en quart creixent. La plenitud s'assolirà, de nou, el dia 3 de desembre a les 16.46 h.

La lluna plena del mes de desembre serà l'única superlluna del 2017, un fet que implicarà que es pugui observar lleugerament més gran i brillant de l'habitual.

Escurçament del dia

Els dies es continuaran escurçant de forma neta al llarg de tot el mes de novembre. Aquest diumenge el sol sortirà a les 7.27 h i es pondrà a les 17.41 h. El darrer dia del mes traurà el nas per l'horitzó a les 7.56 h i s'amagarà a les 17.22 h.

A finals de novembre haurem perdut més de tres quarts d'hora de llum respecte d'avui. El 30 de novembre tindrem 9 hores i 26 minuts de llum solar, només 15 minuts més que el dia més curt de tot l'any, el dia del solstici d'hivern.

El cel del mes de novembre

Mercuri es deixarà veure a ull nu sobretot durant la segona quinzena del mes, poc després de la posta de sol baix a l'horitzó de ponent. També, en zones planes es podrà contemplar Saturn.

Un bon dia per a identificar Mercuri i Saturn serà el 20 de novembre ja que, poc després de la posta de sol, s'emplaçaran pròxims a la Lluna, fina i en fase creixent.

Bona part de les hores nocturnes no podrem contemplar planetes a simple vista, caldrà esperar fins a la matinada. Els més matiners, o els més noctàmbuls, continuaran tenint l'al·licient de Venus, que es podrà veure de matinada, sobretot fins a mitjans de mes, poc abans de la sortida de sol mirant cap a llevant. Tal i com ja ha passat a l'octubre, Mart es podrà observar per damunt d'aquest. Júpiter també es farà visible avançat el mes de novembre de matinada.

El dia 13 de novembre Venus i Júpiter es veuran especialment pròxims.

Meteors

Pel que fa a la pluja d'estels al novembre destaquen sobretot els Leònids. Es produeixen a causa del pas de la Terra per l'òrbita del cometa 55P/Tempel-Tuttle. El màxim es produirà el dia 17 de novembre, enguany amb lluna nova, un fet que n'afavorirà molt la seva observació.