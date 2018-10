Calendari astronòmic de l'octubre: els fenòmens que no us heu de perdre

8 d'octubre: Pluja de meteors dels Dracònids. Els Dracònids són una petita pluja de meteorits que produeix tot just 10 meteors per hora. Està produïda pels grans de pols que va deixar el cometa 21P Giacobini-Zinner, que es va descobrir per primera vegada el 1900. Es tracta d'una pluja una mica inusual, ja que la millor vista és a primera hora de la tarda i no a primera hora del matí, com passa amb la majoria de pluges d'estrelles. Es pot observar del 6 al 10 d'octubre i aquest any arriba al seu punt màxim la nit del 8 d'octubre. Aquest serà un any excel·lent per observar els Dracònids perquè no hi haurà llum de lluna per espatllar l'espectacle. Els meteors irradiaran des de la constel·lació de Draco, però poden aparèixer en qualsevol part del cel.