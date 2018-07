Cap de setmana inestable i amb descens marcat del termòmetre

Les tempestes han sigut menys significatives quant a extensió del que en un principi s'esperava. Tot i això, entre el Gironès i el Baix Empordà una forta tempesta ha descarregat amb ganes. Al Pirineu també hi ha anat havent ruixats al llarg de la tarda.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat del potencial de la tempesta del Baix Empordà, que ha deixat fins a 24 litres per metre quadrat a la Bisbal d'Empordà, o 12 a Monells.

Ja han començat els ruixats d'aquesta tarda. Amb el pas de les hores podran ser més intensos al quadrant nord-est. Ja comencen a ser desenvolupats, com es veu en el tall vertical de la tempesta del Baix Empordà. #meteocat pic.twitter.com/XK4O5O4188 — Meteocat (@meteocat) 21 de juliol de 2018

La nuvolada s'ha vist des de diversos indrets de Catalunya, però des del sud del Gironès és on s'ha vist de manera més fotogènica. Així es veia des de Llagostera:

D'altra banda, aquest matí les tempestes han afectat diversos trams del litoral i prelitoral central, com és el cas de la ciutat de Barcelona, on fins i tot ha plogut amb ganes, però durant poca estona. Hi ha hagut fins a 8 l/m2 a Sant Gervasi o 4 a l'Observatori Fabra caiguts en pocs minuts.

Previsió meteorològica...

Aquest dissabte comencem el dia encara amb temperatures força elevades, però durant la jornada d'avui les màximes ja quedaran lleugerament per sota de les d'ahir.

540x306 Precipitació acumulada prevista per avui dissabte / Model GFS 0.25 / ARA méteo Precipitació acumulada prevista per avui dissabte / Model GFS 0.25 / ARA méteo

Durant el matí esperem una primera meitat de la jornada bastant estable, amb poques precipitacions fins al migdia, tot i que no es descarta que hi pugui haver algun ruixat al voltant de la costa central.

A partir del migdia i sobretot a la tarda i vespre és quan esperem el gruix de les precipitacions. Cels cada cop més ennuvolats, i ruixats i tempestes que es formaran primer a les comarques de l'interior de Girona i arribaran al sud de la Costa Brava cap al vespre. Compte perquè algunes d'aquestes tempestes podrien ser fortes i deixar calamarsa o pedra. Temperatures en descens acusat.

540x306 Diferència de temperatures màximes d'avui dissabte respecte ahir divendres / GFS 0.25º / ARA Méteo Diferència de temperatures màximes d'avui dissabte respecte ahir divendres / GFS 0.25º / ARA Méteo

De cara a la nit i matinada de dissabte a diumenge, aquestes precipitacions podrien continuar afectant les comarques del litoral i prelitoral de Girona i, a més, es podrien estendre al llarg de diversos trams de la costa i el prelitoral central, puntualment també fortes i acompanyades de calamarsa. Hi ha la possibilitat que hi hagi algun aiguat torrencial localment en aquestes zones. Les temperatures estaran en acusat descens, i es podria baixar de 20 ºC a les zones més càlides del litoral durant la nit.

540x306 Precipitació acumulada prevista per diumenge / Model GFS 0.25 / Araméteo Precipitació acumulada prevista per diumenge / Model GFS 0.25 / Araméteo

Al llarg del matí de diumenge encara poden quedar tempestes actives al voltant del litoral central, que sembla que tindran tendència a desaparèixer d'aquest sector al migdia i es reactivaran altre cop a les comarques del nord de Barcelona i Girona. Les temperatures seguiran fresques a la gran majoria de comarques de la meitat nord del país.

En definitiva, cap de setmana força inestable a les comarques de Barcelona i Girona principalment. Si voleu gaudir d'un temps més assolellat i càlid us haureu de desplaçar cap a les comarques de Lleida, on gairebé no s'esperen precipitacions a causa dels vents de mestral, que s'encarregaran de netejar la nuvolositat.