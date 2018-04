Cap de setmana de ruixats, vent i mala mar

Avui serà un dia insegur. En general hi haurà molts núvols i, de manera irregular, s'aniran escapant alguns ruixats febles, aïllats i de curta durada. Podran afectar qualsevol punt dels diversos territoris i seran més continuats al vessant sud del Pirineu i del Prepirineu, amb una cota de neu que voltarà els 2.400 metres. Si teniu la roba estesa, entreu-la dins de casa: per poc que plogui ho farà amb fang.

Al llarg de la tarda els xàfecs es faran més extensos a l'interior del País Valencià i, de cara al vespre i la nit, n'arribaran per la Franja de Ponent i per les comarques de Lleida i de les Terres de l'Ebre. Aniran acompanyats de tempesta i, fins i tot, de calamarsa. La cota de neu baixarà fins als 2.000 metres al final del dia.

L'altre protagonista serà el vent. Als cims del Pirineu bufarà de component sud, amb cops de més de 90 km/h. Al litoral i al prelitoral, serà de llevant i gregal i bufarà amb cops que poden superar els 70 km/h, sobretot arran de costa i a zones elevades. A banda, a causa del vent la mar estarà alterada, amb onades que poden superar els dos metres i mig d'alçada. En aquest sentit hi ha vigents dos avisos del Servei Meteorològic de Catalunya.

Amb tot, la temperatura màxima serà més baixa que la d'ahir. En general es mourà entre els 14 i 19 ºC, si bé a punts del Pla de Lleida, del sud del País Valencià i de l'interior de Mallorca es pot arribar als 21 o 22 ºC.

540x306 Temperatura màxima prevista per avui. / Model GFS - Araméteo Temperatura màxima prevista per avui. / Model GFS - Araméteo

Matinada passada per aigua

Durant la matinada les precipitacions s'estendran i arribaran a qualsevol comarca, tant de Catalunya, com del País Valencià i la Catalunya del Nord. Aniran acompanyades de tempesta, i fins i tot de calamarsa o d'alguna ratxa forta de vent. A les Illes s'espera algun ruixat, però serà puntual i no massa destacable.

Al llarg del matí de diumenge les clarianes guanyaran terreny per les Terres de l'Ebre i pel País Valencià, mentre que a les comarques de Barcelona, Girona i del Pirineu i Prepirineu es mantindran els núvols i les precipitacions. A la tarda tornaran a créixer nuvolades que descarregaran xàfecs dispersos a qualsevol punt. La cota de neu baixarà dels 2.000 als 1.600 metres.

540x306 Precipitació prevista per diumenge / Model GFS - Araméteo Precipitació prevista per diumenge / Model GFS - Araméteo

La temperatura continuarà baixant, tant la mínima com la màxima. Tot i això, només glaçarà a les cotes altes del Pirineu, on el descens serà més marcat. Al migdia difícilment s'arribarà a valors de 20 ºC allà on més s'arribi a enfilar el termòmetre.

Més canvis de temps

El temps canviant ens acompanyarà durant bona part de la setmana vinent. Dilluns començarà sent un dia força tranquil, fins i tot assolellat a moltes comarques. Amb els pas de les hores arribaran nuvolades per l'oest que. A la tarda s'esperen ruixats a les comarques de l'oest del Principat i, de manera més local, a l'interior del País Valencià. El vent de garbí bufarà amb ganes, sobretot a la costa.

540x306 Probabilitat que dilluns plogui una mica (> 0,5 mm) / Model GFS - Araméteo Probabilitat que dilluns plogui una mica (> 0,5 mm) / Model GFS - Araméteo

Dimarts s'espera un dia molt variable, amb estones de clarianes i ruixats a qualsevol punt. La temperatura tendirà a baixar de manera clara. Aquest descens es notarà, sobretot de cara a dimecres.